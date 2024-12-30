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Туктамышева о роли принцессы в шоу: «Игривая, немного избалованная, гротескная. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию»

Чемпионка мира по фигурному катанию выступила в шоу «12 месяцев», которое проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: Sports.Ru

«Приятно играть принцессу на льду. У меня два совершенно разных образа, но оба мне очень нравятся. Что в “Летучем корабле”, где я играю Забаву. Светлую, добрую. Так и здесь, где я игривая, немного избалованная, немножко гротескная такая. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию. Мы в любом случае передаем свои эмоции, свой характер, образ, так что здесь все совмещается — и техника, и артистизм, и настроение. Стараемся работать на 100%.Прошло пока всего одно шоу “12 месяцев”, но мне кажется, хорошо зрители принимают. Когда было предыдущее шоу “Летучий корабль”, все было прекрасно, зрители, дети очень хорошо реагировали на шутки. И сегодня очень приятно выступать было», — сказала Туктамышева.