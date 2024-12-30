«Почему все думают, что мне нужен мужчина?» Алина Загитова — про хорошего кавалера на новом видео в TikTok

На новом видео 22-летняя девушка снялась под звук, на котором обсуждается поиск хорошего кавалера.
«Надо найти тебе в этом году хорошего кавалера», — произносит голос на видео.
Сразу после этого Загитова примеряет образ девушки, которая закатывает глаза и говорит: «Кавалера? Кавалера?! Ну, мамочки, началось! Ну, почему все думают, что мне нужен мужчина? Взгляни на меня!».
Тут же Загитова предстает на видео в сногсшибательном образе в эффектном платье.
В ноябре сообщалось, что тренер по фигурному катанию Тамара Москвина дала Загитовой совет по поводу парней: «Надо купить большую линейку, а потом выбирать».