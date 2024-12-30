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«Почему все думают, что мне нужен мужчина?» Алина Загитова — про хорошего кавалера на новом видео в TikTok

Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, опубликовала новое видео в TikTok, где у нее в настоящее время 763,5 тыс. подписчиков.

Источник: Соцсети

На новом видео 22-летняя девушка снялась под звук, на котором обсуждается поиск хорошего кавалера.

«Надо найти тебе в этом году хорошего кавалера», — произносит голос на видео.

Сразу после этого Загитова примеряет образ девушки, которая закатывает глаза и говорит: «Кавалера? Кавалера?! Ну, мамочки, началось! Ну, почему все думают, что мне нужен мужчина? Взгляни на меня!».

Тут же Загитова предстает на видео в сногсшибательном образе в эффектном платье.

В ноябре сообщалось, что тренер по фигурному катанию Тамара Москвина дала Загитовой совет по поводу парней: «Надо купить большую линейку, а потом выбирать».