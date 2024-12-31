Фигурист Ковтун о разводе с красавицей-гимнасткой: «К этому шло. В какой-то степени связано с “Ледниковым периодом”

На прошлой неделе сообщалось, что Леванову заподозрили в разрыве с мужем — фигуристом Ковтуном: «Придет время, и я, если захочу, расскажу».
Комментарий Ковтуна на эту тему появился на ютуб-канале певца Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah. Тарасов, как и Ковтун, выступает в новом сезоне «Ледникового периода». Т-Killah — в паре с Татьяной Тотьмяниной, Ковтун — с Азизой Минекаевой.
Т-Killah: «А ты развелся, кстати?».
Ковтун: «Когда ты выложишь, уже, скорее всего, разведусь».
Т-Killah: «Это все благодаря этому проекту?».
Ковтун: «Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с “Ледниковым” связано, но тем не менее… Хотя, может, и с “Ледниковым” в какой-то степени».
Напомним, что Ковтун и Леванова поженились в октябре 2023 года. Они начали встречаться еще в 2018 году.
В апреле нынешнего года Евгения отвечала подписчикам, как у них в семье распределен бюджет: «Свои деньги я трачу только на себя. Макс отвечает за все совместные бытовые моменты».