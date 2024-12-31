Фигурист Ковтун о разводе с красавицей-гимнасткой: «К этому шло. В какой-то степени связано с “Ледниковым периодом”

Ковтун: «Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с “Ледниковым” связано, но тем не менее… Хотя, может, и с “Ледниковым” в какой-то степени».