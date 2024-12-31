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Фигурист Ковтун о разводе с красавицей-гимнасткой: «К этому шло. В какой-то степени связано с “Ледниковым периодом”

29-летний фигурист Максим Ковтун высказался о разводе с 24-летней красавицей-гимнасткой Евгенией Левановой, пятикратной чемпионкой мира.

Источник: Соцсети

На прошлой неделе сообщалось, что Леванову заподозрили в разрыве с мужем — фигуристом Ковтуном: «Придет время, и я, если захочу, расскажу».

Комментарий Ковтуна на эту тему появился на ютуб-канале певца Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah. Тарасов, как и Ковтун, выступает в новом сезоне «Ледникового периода». Т-Killah — в паре с Татьяной Тотьмяниной, Ковтун — с Азизой Минекаевой.

Т-Killah: «А ты развелся, кстати?».

Ковтун: «Когда ты выложишь, уже, скорее всего, разведусь».

Т-Killah: «Это все благодаря этому проекту?».

Ковтун: «Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с “Ледниковым” связано, но тем не менее… Хотя, может, и с “Ледниковым” в какой-то степени».

Напомним, что Ковтун и Леванова поженились в октябре 2023 года. Они начали встречаться еще в 2018 году.

В апреле нынешнего года Евгения отвечала подписчикам, как у них в семье распределен бюджет: «Свои деньги я трачу только на себя. Макс отвечает за все совместные бытовые моменты».