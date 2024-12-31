В 2024 году в российском спорте было принято судьбоносное решение. Скоро увидим результат

Михаил Дегтярёв, ставший министром спорта в мае 2024-го, во второй половине года не просто собрал в свои руки всю власть в этой сфере, но и обозначил главное: российские спортсмены — это никакие не «бомжи». Они должны вернуться на международные соревнования, пусть пока без флага и гимна. Ну, а дальше, мол, будем бороться за полное восстановление прав.