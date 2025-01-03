Липницкая впервые показала фото сына от хореографа Михайлова

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые показала фотографию сына от хореографа академии «Ангелы Плющенко» Дмитрия Михайлова.
Липницкая опубликовала в социальных сетях новогодние фотографии, показав лицо малыша. На кадрах также присутствуют ее супруг и дочь от предыдущего брака.
Фигуристка родила сына в сентябре. В 2020 году у Липницкой родилась дочь от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, который осенью 2022 года был призван в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.
Липницкой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях, а также чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира. Фигуристка завершила карьеру в 2017 году.