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Журова — о критериях ISU: история непростая. У меня неоднозначное мнение

Олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критерии допуска россиян до олимпийской квалификации от Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: Чемпионат.com

«У меня неоднозначное мнение на этот счет — без флага, без гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет и опять, может быть, не самая сильная.

В то же время мы понимаем, что гипотетически люди могут сказать: “Да это неважно”, но это тоже, наверное, неправильно. И тут еще по одному человеку в одном виде, но есть ведь правила отбора! На Олимпиаду попадают по определенным принципам, а мы столько времени пропустили, сейчас надо будет выходить из групп В, завоевывать эти квоты.

Эта история не такая простая, как кажется на первый взгляд. При этом если подпишут мирное соглашение в 2025‑м, а мы сейчас согласимся на такие условия по одному человеку в одном виде программы», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2026 года в нейтральном статусе. В индивидуальных видах будет представлено по одному участнику.