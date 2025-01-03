Журова — о критериях ISU: история непростая. У меня неоднозначное мнение

«У меня неоднозначное мнение на этот счет — без флага, без гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет и опять, может быть, не самая сильная.



В то же время мы понимаем, что гипотетически люди могут сказать: “Да это неважно”, но это тоже, наверное, неправильно. И тут еще по одному человеку в одном виде, но есть ведь правила отбора! На Олимпиаду попадают по определенным принципам, а мы столько времени пропустили, сейчас надо будет выходить из групп В, завоевывать эти квоты.



Эта история не такая простая, как кажется на первый взгляд. При этом если подпишут мирное соглашение в 2025‑м, а мы сейчас согласимся на такие условия по одному человеку в одном виде программы», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».