Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина назвала лидера женского фигурного катания в России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала имя явного лидера женского фигурного катания в России.

Источник: РИА "Новости"

«Аделия [Петросян] — явный лидер женского фигурного катания в России. С ним у нас в последнее время было все нормально, но я не могу назвать его женским. Там выступают совсем юные девушки, хорошие милые детишки. Они хорошие исполнительницы технических элементов и программ. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

С 18 по 21 декабря в Омске состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Победу в мужском одиночном катании одержал Владислав Дикиджи, а среди женщин триумфатором стала Аделия Петросян.