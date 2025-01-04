Надоел спорт и стал самым важным тренером Трусовой: кто покорил Липницкую

Юлия Липницкая — «девочка в красном пальто» — родила второго ребенка от таинственного избранника. Одна из самых шумных новостей года породила множество загадок. РИА Новости Спорт рассказывает, кто он — мужчина, покоривший одну из самых обожаемых и в то же время самых закрытых спортсменок России.
Неприступная женщина
В мире фигурного катания есть личности, чьи достижения кажутся почти невероятными. Один из таких людей — тренер, сумевший найти путь к сердцу и душе самой Липницкой, легенды фигурного катания и символа абсолютной недосягаемости. Её характер, твёрдость и требовательность к себе и окружающим создали ей имидж неприступной женщины.
И все-таки человек, подобравший ключ к ее сердцу, нашелся. История Дмитрия Михайлова, сделавшего тренерскую карьеру в академии Евгения Плющенко и ставшего особенно важным тренером для Александры Трусовой, начинается с того, что он успел попробовать себя практически во всех дисциплинах фигурного катания — от одиночного до танцев на льду, куда он перешел в достаточно позднем возрасте (12 лет). Его тренером в одиночке была Инна Гончаренко, воспитавшая множество талантливых спортсменов. Спустя годы он с теплотой вспоминает и наставника, и правильную технику, заложенную ею. Спортивный опыт еще не раз поможет ему в собственной тренерской карьере.
В танцах Дмитрия Михайлова тренировали Екатерина Рублева/Иван Шефер и Ирина Жук/Александр Свинин, одни из мощнейших тренерских тандемов в нашем фигурном катании. В то время главным активом школы Жук/Свинина были Александра Степанова/Иван Букин — будущие трехкратные чемпионы России — и тем не менее Дмитрий с партнершей Евой Куць был заметен. Несмотря на скромные по меркам топовых пар результаты (победа на этапе Кубка России), в их дуэт верили и считали перспективным. Но особенность танцев на льду, завязанная на необходимости «отстоять очередь» перед достижением значимых побед, подталкивала к необходимости делать сложный выбор — либо ждать и надеяться без каких-либо гарантий на успех, либо начинать новую жизнь за бортиком.
«Лет в 19−20 я закончил и выдохнул — наконец-то, — рассказывал Михайлов в интервью “Матч ТВ”. — Спорт — это ограничения, отсутствие свободы. Я устал и хотел немного другой жизни, уже не было мотивации. Я отдавал спорту больше, чем получал от него, усилия не были оценены. Для меня это было очень тяжело. Тем более в 19−20 уже начинается более-менее серьезная, самостоятельная жизнь, и спорт тебя в этом плане здорово ограничивает. Это режим, оплата тренеров, съем жилья. Да и девушка у меня уже была на тот момент — ее надо куда-то сводить, холодильник едой забить… Внутреннего удовлетворения от спорта не было, смысла никакого не имело биться».
Женственность Трусовой — от него
Его тренерская карьера началась довольно рано. По словам Дмитрия, первую подкатку — так в фигурном катании называют индивидуальные уроки — он отработал в 14 лет. Через два года такой способ дополнительного заработка стал относительно регулярным, а в 21 год у него появилась постоянная работа — в академии Плющенко, для которой Михайлов стал своего рода краеугольным камнем. В фигурном катании не так много специалистов, обладающих компетенцией без серьезной просадки в качестве совмещать себе роли тренера-технаря и постановщика программ, так что карьерный рост Дмитрия, в скором времени ставшего одним из самых ценных кадров структуры, был предопределен.
Его приход в академию совпал с периодом роста ее амбиций. Весной-летом 2020 года туда перешли сразу несколько топовых фигуристок — как на перспективу (сестры Вероника и Алена Жилины), так и готовых побеждать здесь и сейчас (Александра Трусова и Алена Косторная). Кроме того, внутри академии росли и собственные резервы — на проектные мощности начали выходить Софья Титова и Софья Муравьева, подрастали братья Кирилл и Никита Сарновские. В работе с ними Михайлов сыграл немаловажную роль.
Особенно удачный тандем в то время сложился с Трусовой. Пребывание Александры в группе Плющенко наложилось на взросление фигуристки, и тренерский штаб старался всячески это подчеркнуть. Если раньше она ассоциировалась только с прыжковыми подвигами, то со временем в ее катании начала появляться женственность, а качеству скольжения и презентации программ стало уделяться гораздо больше внимания.
«В то время я старался развивать Сашу в скольжении, что-то дать ей в технике, — вспоминал Михайлов. — Я учился находить к ней подход, а она — красиво скользить, презентабельно смотреться на льду. И вот скажите, что за время работы с нами Саша не стала более эффектной на льду. Нельзя сказать, что у нас и у главного тренера была прям какая-то сверхзадача развить Сашу именно в скольжении. Но все ж таки развили, получилось. Просто конкретно я занимался по большей части именно скольжением — работал, дорабатывал, старался сделать его лучше».
Тренеру и звездной ученице удалось наладить настолько хорошее взаимопонимание, что Александра на чемпионат мира 2021 года — ее последний старт за академию Плющенко — просила отправить по единственной тренерской квоте именно Михайлова, хоть, по словам Дмитрия, это и было «совершенно невозможно». На том турнире Трусова впервые в ходе официальных тренировок на соревнованиях смогла исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками, но из-за срыва короткой программы осталась с бронзой.
«Да, мы поженились…»
Академия Плющенко свела Михайлова и с будущей супругой Липницкой. Олимпийская чемпионка 2014 года пришла в школу на год позже — в 2020-м — и практически сразу получила в распоряжение группу малышей, отличную от той, что вел Дмитрий. Спустя несколько лет Михайлов и Липницкая начали выступать в шоу, исполняя совместные партии. А вскоре судьба соединила их и вне льда.
За годы в спорте Юлия прославилась стойким, непоколебимым характером. Эти качества она сохранила и после завершения карьеры. Будучи в положении, Юлия ни дня не провела вне работы и не брала декретный отпуск. Даже на позднем сроке она, как и прежде, была на льду — вела плановые тренировки и даже выезжала на соревнования со спортсменами, чем порядком удивляла коллег — с одной стороны, новость о скором пополнении для фигурнокатательного сообщества не была сенсацией, а с другой, как это вообще возможно?
Будучи непубличными людьми, ни Юлия, ни Дмитрий не хотели второпях сообщать об изменении семейного положения. Желание молодых людей более чем понятно и объяснимо, но разговоры в фигурном катании распространяются слишком быстро. Осенью 2024 года публичное пространство заполонили неофициальные новости о том, что Липницкая вышла замуж и родила второго ребенка. Дабы пресечь лишние разговоры и сплетни, Дмитрий решил выступить с заявлением:
«Да, мы с Юлей поженились, — написал Михайлов в соцсетях. — И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Так же спасибо тем журналистам, кто не стал без какого-либо подтверждения выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына».
После родов Юлия на удивление быстро вернула прекрасную форму и возобновила выступления в ледовых спектаклях вместе с супругом. Кроме того, она не прерывает тренерскую деятельность, и в текущем сезоне на этом поприще у Юлии пошли первые серьезные успехи среди воспитанников из старшей возрастной группы — ее ученица Анна Ляшенко завоевала бронзу этапа юниорского Гран-при России в Казани.
Вне работы супруги воспитывают трехмесячного сына и дочку Каталину (как правильнее тут написать?). В отличие от многих известных пар, Дмитрий и Юлия публичных комментариев о своем семейном быте стараются не давать, ограничиваясь фразой «счастье любит тишину».
Остается лишь пожелать, чтобы никто непрошенный ее вокруг ребят не нарушал.
Влад Жуков