Надоел спорт и стал самым важным тренером Трусовой: кто покорил Липницкую

«Лет в 19−20 я закончил и выдохнул — наконец-то, — рассказывал Михайлов в интервью “Матч ТВ”. — Спорт — это ограничения, отсутствие свободы. Я устал и хотел немного другой жизни, уже не было мотивации. Я отдавал спорту больше, чем получал от него, усилия не были оценены. Для меня это было очень тяжело. Тем более в 19−20 уже начинается более-менее серьезная, самостоятельная жизнь, и спорт тебя в этом плане здорово ограничивает. Это режим, оплата тренеров, съем жилья. Да и девушка у меня уже была на тот момент — ее надо куда-то сводить, холодильник едой забить… Внутреннего удовлетворения от спорта не было, смысла никакого не имело биться».