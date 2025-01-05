Побег с Украины: фигуристка бросила все ради жизни в России

Хотя нужно отдать должное Меньшиковой. Для иностранной прессы была выдвинута версия о том, что Обертас вовсе ничего не воровала, а просто переходила в другой отдел магазина известного бренда. Раньше она была в аналогичном в Испании, и там касса была общей. Прокатило. Никаких ограничений на выезд за границу к проштрафившейся фигуристке не применили. Вместе с Соколовым она участвовала в чемпионате мира-2003 в США а в следующем году по шенгенской визе выезжала и на чемпионат Европы в Будапешт, и на чемпионат мира в Дортмунд.