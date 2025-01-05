Побег с Украины: фигуристка бросила все ради жизни в России

«Мама встретила мужчину»
Последним стартом пары Обертас/Паламарчук стал чемпионат мира-2000, проходивший в Ницце. На разминке перед исполнением произвольной программы Дмитрий получил серьезную травму, которая перечеркнула его дальнейшую карьеру. Ведь Юлия не стала дожидаться восстановления партнера, а рванула в Россию. При этом Паламарчука сразу же сняли со ставки в сборной Украины, а лечиться он вынужден был за свой счет.
Сама Обертас объясняла решение сменить Днепропетровск на Санкт-Петербург не разницей в уровне жизни и наличии культурных ценностей. Ей тогда было 16 лет, и она рассказывала питерским журналистам, что мама на одном из соревнований встретила хорошего человека. Как раз из Санкт-Петербурга. И собралась за него замуж.
В эту версию поверили далеко не все. Уж очень много усилий для оформления российского гражданства самой Обертас и ее маме приложил тренер Николай Великов, поставивший бывшую украинскую фигуристку в пару с Алексеем Соколовым. Да и Паламарчук в интервью рассказывал, что еще в 1999-м после второй победы на юниорском чемпионате мира узнал о планах партнерши сменить гражданство. Тогда еще российские и украинские фигуристы спокойно общались, и Дмитрию подтвердил эту версию даже Соколов.
И сразу скандал
Украинская федерация жестко отреагировала на уход олимпийской надежды. На чемпионате России Обертас вместе с Соколовым выступала уже в декабре 2000-го, а на международную арену новая российская пара вышла только в сезоне-2002/2003. К этому времени она стала третьей в России. Только на первом же серьезном старте, ЧЕ-2003 в Мальме, Юлия вляпалась в историю.
Российскую фигуристку поймали на банальной краже нижнего белья в универмаге. Зачем понадобилось фигуристке, заработавшей к тому времени только на этапах Гран-при не одну тысячу долларов, засовывать под куртку товар стоимостью в 45 зеленых, так и осталось загадкой для всех. Ведь Обертас не первый раз была за границей и, конечно, знала о системе видеонаблюдения.
С чемпионата Европы питерские фигуристы возвращались домой рейсом из Копенгагена. Ничто не выдавало ее беспокойства. Фигуристка мило кокетничала с Евгением Плющенко и с удовольствием демонстрировала покупки, сделанные в Duty Free. Она даже не предполагала, что инцидент в универмаге Мальме получит такой широкий общественный резонанс.
О нем сообщили ведущие российские газеты, что стало полной неожиданностью для тренера и партнера Обертас. Настоящую проработку устроила ей после возвращения в Санкт-Петербург директор школы «Юбилейного», где фигуристка тренировалась, Татьяна Меньшикова. Да и от мамы досталось. После этого в интервью Юлия даже заявила, что у нее надолго пропало желание ходить по магазинам за границей.
Хотя нужно отдать должное Меньшиковой. Для иностранной прессы была выдвинута версия о том, что Обертас вовсе ничего не воровала, а просто переходила в другой отдел магазина известного бренда. Раньше она была в аналогичном в Испании, и там касса была общей. Прокатило. Никаких ограничений на выезд за границу к проштрафившейся фигуристке не применили. Вместе с Соколовым она участвовала в чемпионате мира-2003 в США а в следующем году по шенгенской визе выезжала и на чемпионат Европы в Будапешт, и на чемпионат мира в Дортмунд.
Правда, уже с другим партнером, Сергеем Славновым. Еще в Мальме в кулуарах говорили о том, что на Обертас положила глаз Тамара Москвина, у которой после ухода Елены Бережной и Антона Сихарулидзе не было пар, претендующих на поездку на ближайшую Олимпиаду в Турин. Говорили и о том, что мэтр хочет взять одну Обертас и найти для нее более сильного партнера. Впрочем, у самой Юлии другая версия. Мол, у нее начались романтические отношения с Сергеем, и она не хотела расставаться с ним даже во время тренировок.
Всего за два года под руководством Москвиной пара Обертас/Славнов добилась заметного прогресса. На чемпионате Европы-2005, проходившем в построенном к Олимпиаде-2006 дворце спорта «Палавела» в Турине, ученики Москвиной нарушили табель о рангах в российской сборной, став серебряными призерами и отодвинув на третью строчку Мария Петрову и Алексея Тихонова. Позади остались и две будущие олимпийские чемпионки, которые также не оправдали надежды украинской федерации. Правда, будущий триумфатор Пхенчхана Алена Савченко каталась тогда с Робином Шолковы, а двукратная чемпионка Сочи Татьяна Волосожар — еще за Украину со Станиславом Морозовым.
Провал у Москвиной
На чемпионате мира-2005 Москвина пошла ва-банк. Обертас и Славнов представили хард-роковый вариант «Подмосковных вечеров», насыщенный сложнейшими элементами, включая четверную подкрутку. Только эксперимент не удался. На привычное второе место вернулись Петрова и Тихонов, а Обертас и Славнова опередили еще и две китайские пары.
В Турин Юлия и Сергей поехали с программами под классику и без медальных амбиций. Интересно, что первоначально в олимпийском сезоне они хотели в короткой программе кататься под «Метель» Георгия Свиридова, но эту музыку для Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина выбрал и Олег Васильев. Менять сопровождение пришлось третьей паре сборной. Хотя, как призналась Обертас, ничего в программе они и не меняли, но катались под Раймонда Глиэра.
На вопрос, чем больше всего запомнилась Олимпиада, непосредственно в Турине Юлия ответила более чем оригинально: «В олимпийской деревне нас затопило. Сначала сама полезла ликвидировать аварию, но потом прислали итальянского сантехника. Такое впечатление, что он впервые увидел подобное и воспринимал свою работу как трудовой подвиг!».
После Олимпиады Юлия и Сергей расстались с Москвиной, заявив на прощание, что не оправдали ее надежд. И вернулись к Великовым. Впрочем, в большой спорт они так и не вернулись. Сначала объявили, что пропустят сезон из-за травмы Юлии и операции Сергея по удалению аппендицита, затем выступали в шоу Евгения Плющенко и в телевизионном проекте. Обертас каталась в паре с пародистом Александром Песковым, а Славнов — с актрисой и певицей Анастасией Задорожной, с которой у него завязался роман. Роман с Обертас к тому времени уже сошел на нет. Фигуристы так и закончили карьеру без официального уведомления.
В 2010 году Обертас вышла замуж за двукратного чемпиона Чехии Радека Горака. На международной арене его лучшими достижениями было 24-е место на чемпионате Европы-1998 и 31-е на чемпионате мира-1996. Горак был известен не только как фигурист, но еще как танцор, выступавший на паркете, а также хореограф. Два года он работал в Санкт-Петербурге, помогая ставить программы ученикам Алексея Мишина.
Сменив фамилию, Юлия вместе с мужем работала в Италии, а затем в Швеции. Следы этой талантливой, харизматичной и абсолютно бесшабашной фигуристки затерялись где-то в Европе. С бывшими тренерами она отношений не поддерживает.
Борис Ходоровский