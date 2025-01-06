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Роднина — о российских спортсменах на Западе: «Побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится»

Прославленная советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об имидже российских спортсменов в западном спортивном сообществе.

Источник: РИА "Новости"

«Кто из наших спортсменов мог запомниться в мире? Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычеркивают. На сайтах, в журналах и других источниках информации не присутствуют не только российские, но и советские спортсмены. Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях по многим видам спорта по политическим причинам с весны 2022 года.