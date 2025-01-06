Иностранные фигуристы отреагировали на допуск россиян: «Очень ждут момента встречи и чтобы все было как раньше»

— Конечно. Наша пара (с Анастасией Мишиной) всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований мы всегда радуемся друг за друга. Видно, что никто не стоит на месте. Мы обмениваемся впечатлениями после прокатов, видно, что ребята за рубежом не только не стоят на месте, но и идут вперед и ищут новые ходы и способы реализации идей. Кстати, почти все выделили нашу произволку под Майкла Джексона.