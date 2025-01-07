Самоделкина возьмет медаль? Казахстан выставил звездных фигуристов на Азиаду-2025

За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:
- мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;
- женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;
- танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.
Девятые по счету зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля. Это будет второй случай проведения Игр в Харбине и третий раз, когда Китай примет Азиаду. Медали будут разыграны в 11 видах спорта.
Напомним, ранее Самоделкина представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан.