Чем удивили российские фигуристы в этом сезоне: библейские сюжеты, Агутин на льду и даже электро-хаус

«Голодные игры» уже стали привычной темой в фигурном катании, ее начали использовать не только в показательных номерах, но и соревновательных программах. Важнова задействовала несколько популярных композиций из саундтрека, хореограф хорошо их перемешал между собой, чтобы получилась целостная история. Самый интересный момент в дорожке шагов, где остаются только слова и ритм. Его подхватывают зрители, начинают хлопать, и большой пласт хореографии стоится именно на этом.