Чем удивили российские фигуристы в этом сезоне: библейские сюжеты, Агутин на льду и даже электро-хаус

Первая половина сезона в русской фигурке завершилась. Можно подводить некоторые итоги. У наших спортсменов изменились не только технический контент и исполнение элементов, но и сами постановки. Сейчас самое время сравнить их между собой и выделить самые удачные и яркие программы этого сезона.
Марк Кондратюк. Короткая программа
Мужское одиночное катание всегда отличается своей свободой и возможностью экспериментировать. Здесь спокойно принимаются разные образы и стили, что делает вид более разнообразным. Кондратюк даже при таких размытых рамках нашел жанр, который раньше старались не использовать.
Электро-хаус и хиты исполнителя Skrillex полностью меняют привычный ритм программы в фигурном катании. Из-за специфики спорта больший акцент делается на плавных линиях и широких жестах. Марк же полностью перевернул это понимание и показал новые возможности.
Постановка не надоедает по ходу сезона, так как она уникальна сама по себе, а не запоминается только отдельными моментами.
Матвей Ветлугин. Короткая программа
В этом случае использовался совершенно иной подход по вовлечению аудитории в свою историю. Поп-хит Леонида Агутина «На сиреневой луне» вышел почти 30 лет назад, но большинство людей знает его.
Фанаты даже воспользовались этим — на один из этапов подготовили и распечатали текст припева, чтобы зрители на арене могли подпевать. Матвей хорошо владеет коньком, умеет перевоплощаться, поэтому даже такая простая история приобретает новые краски.
Софья Важнова. Произвольная программа
«Голодные игры» уже стали привычной темой в фигурном катании, ее начали использовать не только в показательных номерах, но и соревновательных программах. Важнова задействовала несколько популярных композиций из саундтрека, хореограф хорошо их перемешал между собой, чтобы получилась целостная история. Самый интересный момент в дорожке шагов, где остаются только слова и ритм. Его подхватывают зрители, начинают хлопать, и большой пласт хореографии стоится именно на этом.
Анна Щербакова и Егор Гончаров. Ритмический танец
В танцах на льду для коротких программ выбирают единый стиль или эпоху, которую должны показать фигуристы. В этом сезоне много повторов или одинаковых постановок, которые не вызывают много эмоций. Бывшие юниоры Щербакова/Гончаров точно не входят в их число.
Они выбрали песню «Касіў Ясь канюшыну» советского и белорусского ансамбля «Песняры». Получился совершенно новый взгляд на эпоху, стилизацию и отношение к заданной теме. Спортсмены примерили на себя всем знакомые образы, что создало особенный эффект вовлечения.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Произвольная программа
Библейские сюжеты редко используют в фигурном катании. Это серьезная и опасная тема, которую нужно правильно собрать. Александра и Дмитрий не побоялись взять историю Евы и Змея-искусителя и показать ее на льду. Главная особенность этой постановки именно в ее задумке, с помощью этого ключа есть смысл рассматривать каждое движение и положение спортсменов.
В парном катании сложно показать качественную программу из-за большого количества технических элементов, поэтому во многом все решает музыка и история. Бойкова/Козловский в этом аспекте точно самые оригинальные.
Алена Волкова