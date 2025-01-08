«Путин мог бы заменить Баха»: Навка — о муже, предательстве и Украине

В большом интервью она рассказала:
- Что Владимир Путин сделал бы во главе Международного олимпийского комитета;
- Как относится к провокационным образам Алины Загитовой;
- Что украинские спецслужбы творили с ее родственниками;
- Почему Елена Исинбаева и Алла Пугачева — не предатели;
- Как сохранить любовь в браке с пресс-секретарем президента;
- Что ее зацепило в громком интервью Тутберидзе;
- Почему нужно посмотреть ее новое шоу с участием мировых звезд.
«Дочь талантливее меня»
— Когда вы впервые ощутили на себе резкий всплеск мужского внимания?
— Лет так после 17−18, когда из гадкого утенка ты резко превращаешься в белого лебедя. В этот момент стала понимать, что нравлюсь себе и стала замечать интерес мальчишек.
— Вы разве когда-то были в статусе «гадкого утенка»? Кажется, что всегда были красоткой.
— Не то чтобы я себя ощущала некрасивой, но, как мне казалось, были девчонки красивее. Меня всегда стригли под Ирину Роднину, это еще называлось «под горшок». Мне же хотелось иметь длинные локоны. И в школе были такие девочки, а-ля Мальвины — блондинки с голубыми огромными глазами. Было детское понимание красоты, но я была уверена, что у меня все впереди, что я расцвету, и ждала этого момента.
— А почему под Роднину?
— Удобно было. Быстро прибежал в парикмахерскую, все сделал. Не знаю даже, почему.
— Модно было, возможно? Спортсмены были ролевой моделью, все на них смотрели и стремились подражать. Что интересно, вы сами впоследствии стали такой для фигуристок. Каждый олимпийский цикл появляется танцорша, которая вас напоминает. Не говоря уже просто о тех, кто копирует стиль и платья.
— Когда мы после Олимпиады ездили по шоу в разные города, я везде видела маленьких детишек. Они приходили к нам на мастер-классы. И одна девчонка обязательно в моем платье. Либо «Кармен», либо «Розовая пантера».
— Но наиболее провокативный образ сейчас у Алины Загитовой.
— Она одна из первых. Раскрывается, развивается. Она перешла 20-летнюю черту, почувствовав свободу — от мамы, от тренера. Осознала свою привлекательность, что нравится зрителям и молодым людям. Она становится такая женственная. В меру сексуальная.
— В меру?
— Я считаю, что да. Она не переходит черту, остается достаточно элегантной.
— И даже костюм а-ля Инстасамка и недавний наряд на премии журнала The Voice? Это я передаю мнение отдельной части общественности, никакого осуждения в свои слова не вкладываю.
— Я считаю, что когда как не в ее возрасте носить короткие юбки, показывать стройные ноги, талию. Не видела наряд, о котором вы говорите, но уверена, что все было в рамках дозволенного. Она ломает эти оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь.
— Коллега Влад Жуков четко выразил, что Алина долгое время находилась в плену авторитетов. И сейчас из этого плена вырвалась.
— Вы имеете в виду тренерский состав?
— И тренеров, и родителей. Алина все же в достаточно строгой семье выросла. Часть установок именно оттуда. А что касается тренеров, девчонок Тутберидзе, кого ни спроси, все назовут иконой стиля Этери Георгиевну.
— Пиетет перед тренером, безусловно, присутствует. И Этери Георгиевна молодая стройная женщина. Для меня моя мама была прототипом красоты и женственности. У нас каждое утро начиналось с песни Вячеслава Добрынина «Ах, какая женщина». Она даже мусор не могла выйти выбрасывать в грязном халате или с неухоженной головой. Такой она и остается. Я ею восхищаюсь, как она за собой следит и ухаживает. Какой бы ни был тренер, мама для девочки — все в плане понимания красоты, хозяйственности, материнства, семейности.
— Как думаете, Камила Валиева какой будет в плане стиля через пару лет?
— В Камиле такая огненная сила, такой внутренний потенциал. Она его еще даже не раскрыла. У нее со вкусом, стилем, энергией, сексуальностью все в порядке. Мне даже самой интересно, какой она будет. И мы сейчас уже видим, какая у нее невероятная короткая программа — совсем не для семнадцати лет. Сколько там шарма и женского понимания.
— Но в плане откровенности это больше Алина, чем Аня?
— Ну Алина в 17 лет еще так не выражала свои эмоции. Лишнее подтверждение, что не в тренере дело, а в природных данных.
— За соревнованиями в мире следите?
— Видела, что Чок/Бейтс сделали новую программу. Раньше следила за Пападакис/Сизероном. Чемпионаты мира и Олимпийские игры смотрю. Смотрю за Ильей Малининым. Что касается российских турниров, то со своей младшей дочкой периодически смотрю, пытаюсь ее завести на чемпионство.
— Получается? Или у нее уже все есть, поэтому труднее мотивировать?
— Да, получается. Безусловно, фактор «все есть» влияет. Но тут смотря с чем сравнивать. Да, есть условия — водитель, который привезет и отвезет на тренировку, няня, которая всегда поможет. У меня была олимпийская мечта — стоять на пьедестале в советской тогда еще форме. Синяя с белыми полосками. Ты стоишь, как Роднина, плачешь, и флаг на заднем фоне. И вся страна на тебя смотрит и тобой гордится.
Надежда говорит: я хочу быть чемпионкой как мама. Но что она для этого делает и как к этому идет… Немного по-другому. Но она, безусловно, талантлива.
— Евгений Плющенко рассказывал, что у него были некоторые проблемы в этом смысле с сыном Сашей — он не сразу воспринимал тренерские установки. Поэтому им в какой-то момент пришлось менять тренера, чтобы формировать уже профессиональный подход к спорту. У вас такого нет?
— Надежде очень повезло с тренером. Мария Полякова ведет их детскую группу. У нее прекрасно получается работать именно с маленькими детьми — они ее и боятся, и уважают, и в то же время любят — это самое важное. Дочь мчится на тренировки, горит льдом. Если сравнивать со мной, ей не хватает качества сделать чуть больше, чем ты можешь. Надеюсь, со временем это придет.
— Чьего характера в ней больше, вашего или Дмитрия Пескова?
— Это микс абсолютный. Совмещенная энергия. Интересно наблюдать и видеть в ней наше продолжение. Но она очень артистичная. У нее врожденное чувство позы, музыки, такта. Если сравнивать ее девятилетнюю со мной в этом возрасте, то она, думаю, талантливее.
— Наше будущее в танцах?
— Я бы хотела, чтобы она стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Но время покажет. У нее, наверное, генетически будет немаленький рост. Дмитрий Сергеевич не маленький, я тоже. С таким ростом сложно прыгать четверные прыжки.
Ну, а к вопросу о том, что у нее есть все, у меня все достаточно строго и по-армейски. Старшая тоже до 15 лет занималась большим теннисом. Спорт воспитывает понимание, что мама и папа ничего за тебя не сделают, нигде не договорятся. Единственное, что пожалеть могут. Спорт учит преодолению и достижению целей только благодаря своим усилиям и возможностям. И Надя это как никто понимает. Поэтому даже в условиях всех возможностей в ней формируется преодоление себя, усталости, желания сфилонить и не пойти на тренировку.
— Санкции бывают?
— Конечно, только так. Не будешь смотреть мультики, не поедешь с подружкой в парк.
— Айфон новый не купим…
— У нее есть телефон, но он находится у няни. Так что в распоряжение Надя его получает дозированно. Но у нее и времени нет — без пятнадцати семь подъем, в девять тридцать вечера она уже в кровати. И весь день расписан.
— Языки иностранные учит?
— Английский учит, китайский. Так повезло, что когда ей был годик, моя подруга, которая долгое время жила в Китае, приехала к нам. И порекомендовала прекрасную девочку, которая как член семьи, такая подружка-нянечка, жила с нами постоянно. Поэтому китайский у Нади достаточно неплохой.
«Литва лишила себя возможности гордиться Дробязко и Ванагасом»
— Вы готовите премьеру ледового шоу «Вечера на хуторе». Как идет процесс?
— Я взяла новую команду в этом году — и режиссера, и хореографа-постановщика. Мы добавляем новые виды искусства — будут и цирковые номера, и мультипликация. Я влюблена в эту историю, она будет ни на что не похожа. Чтобы у зрителя был интерес узнать, а что же такого Навка приготовила в следующем году. Спасибо господу, что дает мне возможность, силы и энергию рожать все новые и новые идеи. На злобу дня — Гоголь великий писатель. Будет весело, задорно, современно. И детям понравится, и взрослым.
— Кто в составе?
— В главных ролях — прекрасные Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Я рада, что они в моей команде. Я достойно и спокойно переложила на них роли, которые мы всегда катали с Петром Чернышевым.
Также незаменимые Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас. Они какие-то другие, непохожие ни на кого. В них есть гармония и многогранность, поэтому они могут катать те роли, которые никто другой не мог бы. Они крутые.
И, конечно, Камила Валиева после чемпионата России. Слава богу, что ей дали возможность досоревноваться. «Приговор» этот вынесут уже в следующем году, а сейчас ребенок может спокойно выступить на чемпионате России. И уже после него мы ждем ее у нас в Москве. А начинать будет Аня Щербакова — они катают одну роль, так что будут взаимозаменяемы. Затем Анна переезжает в Санкт-Петербург и там выступает в другой моей сказке «Шахерезада».
— Как Маргарита и Повилас себя ощущают? Задергали их, конечно, в Литве. Особенно Маргариту.
— Это беспрецедентный случай. Человек много лет защищал цвета своей страны. И сейчас за то, что она выступает в сказках, дарит детям радость и счастье, вот это показательное выступление происходит. Мне кажется, людям должно быть стыдно за свои поступки.
Вообще Маргарита и Повилас много лет жили и работали в России. Потому что в их стране не было возможности зарабатывать деньги и кормиться, грубо говоря.
— Маргарита сильно переживала?
— Безусловно, переживала. Она очень красивый пост выложила у себя на страничке в социальных сетях, где ответила на все вопросы. Могу сказать: не переживай, Маргарита, прорвемся. Пока вы с Повиласом катаетесь на коньках, вы всегда будете выступать в моих шоу. Я считаю, что Литва лишила себя возможности гордиться такими спортсменами. Они не могут теперь приехать в Литву и там выступать, представляете, какой кошмар. Но ничего, зато литовцы могут приехать к нам, смотреть наши сказки.
— Повилас все стойко переносит, молчит.
— Ну, а что ему говорить. Собаки лают, караван идет.
— Мыслей прекратить выступать в шоу, чтобы закончить эту волну, у них не было?
— Конечно, нет. Они просто делают свою работу. Они всю жизнь посвятили фигурному катанию, больше ничего не умеют. Господь дает им силы, народную любовь. Рита говорит, что ей пишут обычные люди из Литвы — выражают поддержку. Это ее радует.
«Появится возможность — поедем в Мариуполь»
— Что касается Камилы, она не подает виду — сложно понять, что у нее внутри. Как считаете, она отпустила уже эту ситуацию с судебным разбирательством?
— Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она станет на первую ступеньку своего пьедестала, который в ее жизни будет. С высоты прожитых лет — после 40, 50, когда приходит мудрость — тогда, может, придет нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории. Жизнь продолжается, в ней, помимо спорта, есть масса всего интересного. А в депрессию уйти ей и не дают — каждый день тренировки. Есть цели, соревнования, наши шоу. Она очень сильная внутренне девочка. Она свою энергию должна пронести через все тернии к звездам.
— Она наверняка не виновата в этой ситуации — сложно представить, в чем может быть ее вина. Но взрослые ведут себя сейчас так, как будто пытаются скорее себя выгородить. Этери Тутберидзе дала интервью Леониду Слуцкому, где рассказала про некую массажистку, угостившую чаем — даже фамилию назвала. Врач Филипп Шветский дал интервью, где тоже защищает себя.
— Интервью врача не видела, только Этери Тутберидзе.
— Как его оцените?
— Ну она же там сказала: давайте посадим всех на детектор лжи. По-моему, крутое заявление. Кому это надо было и зачем довели девочку до такого состояния. Зачем надо было вообще допускать ее до соревнований. Что касается чая и прочего, ну она тоже пытается как-то ситуацию с разных сторон понять и объяснить людям. Я не берусь судить, я вне этой сложной проблемы. Я просто морально поддерживаю Камилу.
— В Луганске, куда вы собирались привезти шоу, в какой-то момент стало законодательно невозможно проводить массовые мероприятия. Может, стоить проработать вариант с Мариуполем?
— У нас уже были все договоренности, были куплены билеты. Но примерно за месяц до выступления начались бомбардировки. На мне лежит огромная ответственность — помимо спортсменов, которых я привожу и за которых отвечаю, к нам должно было прийти много зрителей, включая множество детей. Я не могла так рисковать.
Мы вышли из положения частично. Часть детей — тех, кто занимается фигурным катанием, — мы привезли в Сочи, когда выступали там летом. Они посмотрели сказки, поучаствовали в мастер-классах. Потом в Москве была «Шахерезада» — другую часть детей привезли туда. На Новый год тоже планируем привозить ребят оттуда на наши сказки.
Что касается Мариуполя, то это, конечно, хорошая идея. Мы следим за этим. Как только появится какая-то возможность, сразу поедем в Мариуполь.
— В каком составе артистов? Насколько он был бы звездным?
— Думаю, что все спортсмены, которые уже не участвуют в соревнованиях, приехали бы.
— То есть действующих спортсменов не повезли бы?
— Ну, а зачем подвергать их лишним проблемам. Это было бы некрасиво и неэтично. Зачем в принципе задавать вопросы, на которые ты получишь однозначный ответ.
«Скажи своему супругу, чтобы он прекратил»
— Вы родом из Украины. Друзья остались там?
— Да, и огромное количество родственников. Я понимаю ваш вопрос — как все это происходило. К родственникам даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью. Было такое.
— С осуждением? Или с отречением?
— Ну да. «Скажи своему супругу, чтобы он прекратил». Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю. Тем более, что та волна СМИ со всей информацией, которую им преподносили. Кто-то прямо не разговаривал долгое время. Но признаюсь честно, после полутора лет абсолютно все друзья вернулись. Мы общаемся. Идет совершенно другое восприятие ситуации.
— То есть они там живут и теперь по-другому относятся?
— Да, они понимают, что ситуация совершенно не такая, какой они ее видели полтора года назад.
— А что поменялось?
— Я сейчас не хочу говорить, потому что люди все равно продолжают там жить. Скажу просто, что они понимают, что не всегда виноват тот, кто виноват. Что могло быть все совершенно по-другому, не сделай их руководство определенных шагов.
— То есть они разочаровались?
— Да. Кто-то уехал из страны, сказав: я в эту, не хочу матом ругаться, больше никогда не вернусь.
— В Россию уехали?
— Нет. Но они приезжают в Россию.
— Друзья сейчас на что-то жалуются?
— Скажу так, что многие уехали в Европу, дети их ходят там в садик, учат другой язык. Надо отдать должное европейцам, что они их там принимают, помогают. Нет худа без добра. Люди, которые, условно говоря, ничего, кроме Черного моря, не видели, сейчас живут практически на курорте, в прекрасных условиях.
— Получается, иногда человеческие отношения все же превалируют над политикой?
— Да. Слава богу, что разум возобладает. Надеюсь, когда все закончится, мы все так же будем ездить друг к другу в гости. У меня там бабушки и дедушки все похоронены, моя мама даже не может приехать к ним на могилу.
— Скучаете по Днепропетровску?
— Я уехала в 14 лет — возраст, когда еще вся жизнь впереди. Там детство осталось. Я с теплом это все вспоминаю. У меня папа из Горловки Донецкой области — я почти каждое лето проводила там. Теперь я понимаю, что Горловки нет. А в памяти все осталось. Дом, где я выросла. Как раков ловила в речке с папой и дядями. Я счастлива, что у меня это детство было.
— С украинскими спортсменами поддерживаете связь?
— А я особо ни с кем не общалась, только с Виктором Петренко.
— Он теперь страдает от санкций со стороны украинской федерации. Его же там и наград лишали.
— Ничего он не страдает. Как можно лишить олимпийской медали? Он стал чемпионом еще за объединенную сборную СНГ. Он приезжает к нам каждый год, выступает у нас. Будет ездить по городам России, в Сочи будет играть в шоу «Руслан и Людмила». Я Виктора знаю с ранних лет, когда он уже был чемпионом, а я маленькой девочкой. Приезжала на сборы в Одессу. Помню, как все девчонки на него смотрели. Мне было лет 12, а ему лет 18−20.
«Приехали в Америку — и начался коммунизм»
— С Америкой есть такие же теплые воспоминания, как с Украиной? Вы довольно много там прожили.
— Мы уехали в Америку не от хорошей жизни. Мне было 16 лет. Тогда все уезжали — и Москвина, и Тарасова. Наталье Ильиничне Дубовой тоже предложили. В нашей стране было не до спорта вообще — лихие девяностые. Америка тогда встретила нас очень радушно и душевно. Нас поселили в олимпийский центр в Лейк-Плэсиде. Начался такой коммунизм — все было бесплатно. Snickers, Bounty, все эти шоколадки, мороженое лежало в неограниченных количествах в столовой. Девочки сразу поправились на несколько килограммов. Бедные партнеры гонялись за нами, доставали батончики из тумбочек. Через год нас оттуда попросили, сказали: давайте что-то сами. Всякое было. Мы и работали, и подрабатывали тренерами, и грядки пололи, и в ресторанах работали.
Что касается людей, то глобально там такие же люди. Немного другой менталитет. Но в целом к нам хорошо относились.
— В чем эта разница менталитетов?
— Мы можем приютить, накормить, напоить, ничего за это не попросить. Понять, поплакать на плече.
— Но вы же там тоже в семье жили.
— В семье, да. Но за это я там убирала, готовила. И это не плохо. Просто это по-другому.
— В России вас бы встретили как дорогого гостя?
— Ну не как дорогого гостя, но, думаю, девочку 16 лет, которая тренируется с утра и до ночи, вряд ли человек бы заставлял… Ну, не то что заставлял. Просто была такая договоренность.
— Вы приходили поздно вечером и выполняли кучу обязанностей?
— Это было в мой выходной день — я убиралась и что-то готовила, например, борщ. Скажу, что я очень благодарна и за такую возможность. Но это не было моей инициативой, а именно договоренностью.
— Сейчас не хотелось бы туда съездить, посмотреть, как они живут?
— Знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью напросились, можно сказать, за компанию с супругом — он туда поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование. Особенно у моей дочери, которая в 6 лет оттуда уехала. У нас был свой дом, были машины — мы жили довольно хорошо. Когда приехали в Москву, шестилетняя Сашенька спрашивала все время: мама, ну почему тут так грязно! Мы как раз попали в зиму, слякоть, пробки, снежные завалы.
И вот сейчас она в 17 лет туда приехала и была в шоке. «И вот это та Америка?» Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Ощущение серости.
— Раньше было не так?
— Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались. Только появились еще бомжи, все эти люди непонятные, которые живут и спят на улицах, тут же и едят.
— Загнивают?
— Туда им и дорога. Я думаю, люди-то не виноваты. Они такие же, как мы.
— Многие из тех, кто пожил в Америке, считают их фальшивыми.
— Фальшивость в чем. У нас встречаешь человека: ой, привет, как дела. А чего грустный такой? Что за проблема? В Америке все: Hi, how are you, fine, bye. Поверхностное общение сквозит в их дружбе. Нет вовлеченности.
— Не подружились вы там ни с кем?
— Нет, в основном дружили с такими же приехавшими русскими.
«Авербуха он не будет предавать, а меня?»
— Ни для кого не секрет, что вы большую роль сыграли в спасении Романа. Но первый раз он появился в шоу Авербуха, а не у вас. Конечно, главное, что он вышел, что он живой. Но не было у вас какой-то обиды по этому поводу? У вас тоже шоу.
— Я человек вообще не про это. Это, наверное, врожденное — я никогда не завидую, не смотрю в чужие тарелки. Я на своей волне, на своей странице. У меня своя книжка, которую я пишу. Да, Роман решил так, но это его право. Мне было даже больше обидно, наверное, в другой момент. Когда я пошла в продюсирование и решила сделать свое шоу, первому об этом сказала Роману. «Ром, я очень хочу, чтобы мы с тобой вместе выступали».
— А он ответил, что не хочет предавать Авербуха?
— Да. На что я ответила: подожди, какое предательство. Мы с тобой вместе прошли этот каторжный путь. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом, у него своя жизнь и свое шоу. И я не умаляю ни в коей мере его достоинств — он очень талантливый человек. И не нужно выбирать, извините, жену или любовницу. Просто сейчас ты мне нужен, я хочу это сделать с тобой. На что он ответил отказом. Я не знаю, сам ли он принимал это решение, или поговорил с Ильей, но в тот момент мне было обидно. То есть его не будет предавать, а меня?
Но слава богу, что есть, был и будет Петр Чернышев. Он стал не только моим партнером на льду, но и в какой-то степени по бизнесу. Мы с ним вместе придумываем и ставим. Я с Петром очень себя комфортно чувствую на льду. Он не такой, как Рома, он по-своему очень классный. Вот эти полеты под куполом ледовых дворцов — я бы никогда в жизни не осмелилась, но это находка Пети. Он меня убедил, уговорил. Я в какой-то момент даже подумала, что у меня не получится.
— А Дмитрий Сергеевич не был против полета?
— Его никто не спрашивал. Меня бесполезно останавливать. Я — овен, я — Навка. Если я что-то решила, не надо стоять на моем пути.
— У Петра ведь тоже очень сложная жизненная ситуация.
— Да. И я рада, что он, когда работает, явно переключается. Глаз горит, щеки розовеют, энергия к нему приходит. Счастье, что есть эта работа — у него есть возможность переключиться.
— Вы — состоявшийся в жизни человек, чемпионка и цельная фигура с именем, и Дмитрий Сергеевич тоже с именем. Как сделать брак между такими людьми крепким?
— Да очень просто. Брак невозможно сделать крепким, если нет любви. Никаких секретов нет. При наличии любви появляется и терпение, понимание, прощение.
— У кого более напряженный график?
— Если брать в целом год, то, конечно, у него. У меня скорее сезонная работа. Я могу себе позволить полежать дома, посмотреть сериал, почитать книжку. У него такой возможности практически нет. Если он едет в командировку в 5 утра, в 11 уже должен быть на работе.
— О чем вы спорите?
— О чем угодно. Начиная с быта и заканчивая ребенком, профессией. Например, он может покритиковать музыку мою. До такого доходит.
— Шамана предлагает?
— Да, он тоже очень любит Шамана.
— А что критиковал, помните?
— Например, когда я готовила «Лебединое озеро», он мне говорил: «Я вообще не представляю, как ты могла выбрать эту тему. Это же будет скучнятина и нудятина. Все люди заснут».
— Как будто генсек умер.
— Да, именно. Мол, у всех людей ассоциация с теми временами, когда кто-то умирает, и по телевизору идет заставка с музыкой из «Лебединого озера» круглые сутки. На что я сказала: спокойно. И потом уже он сказал, что это круто, и я большая молодец. В целом он мной гордится, конечно.
— То есть у вас все обычно гладко. Любите друг друга, глобальных проблем не возникает.
— Да почему. Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно.
— А как миритесь?
— Никак, просто подхожу, говорю: «А чего было-то? Что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня пожалуйста, дурная я». Вот поэтому я и говорю, что если есть любовь, все будет хорошо.
«Исинбаева и Пугачева — не предатели»
— Когда началась массированная травля Елены Исинбаевой на фоне ее высказываний о номинальности звания майора, Дмитрий Сергеевич сказал, что не видит фактов, где бы Исинбаева предавала родину. Как вы отнеслись к такому поступку? Государственный человек мог бы сказать что-то вроде «бог ей судья», но он заступился фактически.
— Я его абсолютно поддерживаю. Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию.
— Елена Вяльбе считает, что ничего защищать она там не будет.
— Я так не думаю. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России.
— Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком.
— Да, что она не надевала форму и не защищала Родину военным способами, только на спортивных фронтах. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать.
— Сейчас многие используют слово «предатель». Как отличить предателя от человека, который не знает, как правильно поступить в нынешней ситуации? Есть ли кто-то, кого бы вы назвали предателем за последнее время?
— Конечно. Много людей, которые стали предателями, они в открытую об этом заявляют. Я не буду называть имена.
— Это люди из спорта?
— Нет, я в общечеловеческом плане говорю. Они уехали и открыто хают свою страну, которая давала им возможность добиться того, кем они стали.
— Алла Борисовна Пугачева в этом числе?
— Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем.
«Лишать спортсмена Олимпиады — кощунство и предательство»
— Как относитесь к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе? Мнение руководителей спортсменов разделились. Одни говорят: спортсмен проживает короткую жизнь, надо ехать как угодно. Другие, их все больше: надо ехать только под своим флагом, все остальное в данной ситуации — предательство.
— Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире, — будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна — впереди планеты всей.
— А что ответить людям, которые говорят: идет СВО, мы должны ехать только под своим флагом?
— Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — вот это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту.
— Даже склонять к этому — предательство, выходит.
— Опять же, повторюсь — только если не граничит с тем, что спортсменов заставляют отрекаться от Родины.
— Непонятно, что будет с представителями «Динамо» и ЦСКА. У нас весь олимпийский спорт на 80% — это «Динамо» и ЦСКА. Так исторически сложилось.
— Это бред. Если им, нашим оппонентам, выгодно за что-то зацепиться, вот они и цепляются.
— Томаса Баха можно в чем-то понять?
— Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин…
— Тогда что было бы?
— Он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь. На время военных действий спортсменов не трогали, это не смешивали в одну кашу. Все было бы четче и строже.
Авторы: Анастасия Панина, Анатолий Самохвалов