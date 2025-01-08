«Путин мог бы заменить Баха»: Навка — о муже, предательстве и Украине

— Да. На что я ответила: подожди, какое предательство. Мы с тобой вместе прошли этот каторжный путь. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом, у него своя жизнь и свое шоу. И я не умаляю ни в коей мере его достоинств — он очень талантливый человек. И не нужно выбирать, извините, жену или любовницу. Просто сейчас ты мне нужен, я хочу это сделать с тобой. На что он ответил отказом. Я не знаю, сам ли он принимал это решение, или поговорил с Ильей, но в тот момент мне было обидно. То есть его не будет предавать, а меня?