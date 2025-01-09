Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Овечкина и Костомарова поставили рядом. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим»

«Это опять говорит о том, что Россия — неспортивная страна. Насчет Овечкина согласен на 100 процентов, а Костомаров второй год… Номинация “Преодоление года”, “Мужество года”, “Стойкость года” — он огромный молодец. Его нынешняя деятельность блестящая, желаем ему всяческих удач и здоровья, но она не имеет никакого отношения к спортивной карьере. К сожалению, в неспортивной стране наши люди поставили рядом Овечкина и Костомарова за прошедший год. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев. Овечкин и Костомаров — спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов — не более 1%