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Роднина — о том, что россияне назвали Костомарова спортсменом года: «За такой ответ надо двойку ставить»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ о том, что россияне считают олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года наряду с хоккеистом Александром Овечкиным.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг 2024 года возглавили Костомаров и Овечкин (по 3%).

«Ну, значит, наверное, неправильное люди вопрос поняли, или неправильно его поставили. Согласна ли я с тем, что он признан спортсменом года в РФ или нет? Нет, я второй год подряд повторяю, что он, действительно, человек, который заслуживает внимание, он — молодец, он показывает пример, тем более, сегодня, как можно из любой ситуации выходить победителем, но вопрос стоит в том, что он лучший спортсмен. Если люди так отвечают, то им за поставленный ответ на такой вопрос надо двойку ставить.

Ему больше подошли бы другие звания, а не спортсмен года? Ему много чего подходит, другой вопрос в том, что его знают больше как спортсмена, как олимпийского чемпиона. Но спортсмен — это не вечная профессия. Может, люди думают, что он до сих пор выступает? Ну, он во всяких шоу принимает участие, но есть соревнования, есть “Ледниковый период”, не надо их путать», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».