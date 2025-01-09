Роднина — о том, что россияне назвали Костомарова спортсменом года: «За такой ответ надо двойку ставить»

«Ну, значит, наверное, неправильное люди вопрос поняли, или неправильно его поставили. Согласна ли я с тем, что он признан спортсменом года в РФ или нет? Нет, я второй год подряд повторяю, что он, действительно, человек, который заслуживает внимание, он — молодец, он показывает пример, тем более, сегодня, как можно из любой ситуации выходить победителем, но вопрос стоит в том, что он лучший спортсмен. Если люди так отвечают, то им за поставленный ответ на такой вопрос надо двойку ставить.



Ему больше подошли бы другие звания, а не спортсмен года? Ему много чего подходит, другой вопрос в том, что его знают больше как спортсмена, как олимпийского чемпиона. Но спортсмен — это не вечная профессия. Может, люди думают, что он до сих пор выступает? Ну, он во всяких шоу принимает участие, но есть соревнования, есть “Ледниковый период”, не надо их путать», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».