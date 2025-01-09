Потеря отца, развод и ребенок от бизнесмена. Как живет фигуристка Сотскова после допинг-скандала

Михаил так в своих соцсетях прокомментировал разрыв: «Я убежден был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся. Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всем помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх».