Тутберидзе выступила в роли швеи. Как фигуристы Дэвис и Смолкин пытаются вернуть лояльность зрителей

Показательные выступления уже стали традицией крупных турниров по фигурному катанию. К сожалению, прямо сейчас ISU все больше стараются уходить от этого формата, на некоторых этапах Гран-при в этом сезоне от них и вовсе отказались. Причина достаточно банальна: у многих организаторов просто нет на это денег. Но именно в гала спортсмены могут показать намного больше, чем на самих соревнованиях.