Тутберидзе выступила в роли швеи. Как фигуристы Дэвис и Смолкин пытаются вернуть лояльность зрителей

Показательные выступления уже стали традицией крупных турниров по фигурному катанию. К сожалению, прямо сейчас ISU все больше стараются уходить от этого формата, на некоторых этапах Гран-при в этом сезоне от них и вовсе отказались. Причина достаточно банальна: у многих организаторов просто нет на это денег. Но именно в гала спортсмены могут показать намного больше, чем на самих соревнованиях.
Часто не самые топовые фигуристы ставят яркие и необычные номера, чтобы точно получить приглашение от организаторов вне зависимости от места. Эта стратегия хорошо работает — интересные постановки вирусятся, после чего можно попасть в состав шоу.
В этом сезоне удивил грузинский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Раньше у них не было показательных номеров, а на шоу тура Этери Тутберидзе танцоры выступали со своими старыми соревновательными программами.
Теперь же фигуристы решили показать яркую программу в ростовых костюмах бурундуков из фильма «Элвин и бурундуки». Здесь нет какой-то сложной хореографии и элементов, главное — это настроение. Показательные выступления созданы как отдых после соревнований и придуманы исключительно ради развлечения зрителей, чего смогли добиться танцоры.
В интервью Sports Дэвис/Смолкин более подробно рассказали о подготовке к гала.
Диана: В прошлом году я наткнулась в соцсетях на ролик с танцем в костюмах этих бурундуков — не на коньках, а на полу. И мы подумали, что было бы круто сделать что-то подобное на льду.
Глеб: Я сказал Диане: давай закажем костюмы и посмотрим. Сайт был сомнительный, мы вообще не были уверены, что дождемся посылку. В итоге к нам приехали эти огромные головы — и сначала мы вообще не могли понять, как в них выступать.
Они постоянно съезжали и поворачивались, в них ничего не было видно — сейчас, впрочем, тоже не очень, но поначалу это был кошмар. Нам немного помогла мама Дианы [Этери Тутберидзе] — пришила эти головы так, чтоб они держались и не сваливались.
Мы все это надели и вышли на лед (тогда еще тренировались у Алексея Килякова). Всех повеселили и поняли, что раз всем смешно просто от нашего внешнего вида — это хороший знак, может получиться классный шуточный номер.
Взяли несколько движений из наших старых ритм-танцев, добавили пару новых штрихов и забросили эту идею на год. В прошлом сезоне мы на показательные не попадали.
Изнутри этих голов мы примерно видим, где бортики, — на этом все. Руки партнера уже не видны, и в хват на поддержках или в слайдингах приходится идти по наитию. Поэтому сложной хореографии там нет, мы делаем упор на внешний образ и веселье.
Диана: Мы катаемся почти наощупь — будто бы с закрытыми глазами. Так что приходится сильно полагаться на мышечную память и выученные связки. Это интересный опыт, для нас это определенный тест — как хорошо мы с Глебом чувствуем друг друга на льду.
В итоге получилось яркое выступление, которое точно запомнится зрителям. Несмотря на предвзятость к паре, можно получить лояльность аудитории благодаря таким смелым решениям. Тем более сейчас стало очевидно, что на всех главных стартах Диана и Глеб будут в списках участников гала. Никто не упустит возможности увидеть такой номер вживую.
Алена Волкова