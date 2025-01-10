Ирина Роднина про гражданство США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»

— А как реагировать? Читайте лучше. Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди. Мне остается только их пожалеть.