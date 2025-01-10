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Ирина Роднина про гражданство США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отвергла предположения по поводу наличия у нее гражданства США — государства, в котором она прожила 13 лет.

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

— Как реагируете на то, что вам иногда предъявляют за якобы имеющееся гражданство США?

— А как реагировать? Читайте лучше. Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди. Мне остается только их пожалеть.

— Чтобы прояснить для безграмотных людей: у вас был только вид на жительство в США?

— У меня была грин-карта, когда я там работала и жила. По закону — а я законопослушный человек — карту сдала.

— То есть, все высказывания в вашу сторону несправедливы?

— Они безграмотны! Если человек хочет во что-то верить, то что я буду его в этом разубеждать? Это его проблемы, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.