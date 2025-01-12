«Почувствовали свободу». Роднина о запрете двойного гражданства в России и потребительском отношении к государству

«Запрет двойного гражданства? Вы знаете, что у нас сенаторы, депутаты, чиновники класса “А” не имеют право не только на гражданство, но и на вид на жительство. Это еще касается и многих других структур. Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е и 00-е почувствовали определенную свободу, но вместе с ней пришла и безответственность. Она проявляется очень просто — исключительно потребительским отношением к своему государству, к его законам», — сказала Роднина в эксклюзивном комментарии Sport24.