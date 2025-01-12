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«Почувствовали свободу». Роднина о запрете двойного гражданства в России и потребительском отношении к государству

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое отношение к обсуждению запрета двойного гражданства для россиян.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

«Запрет двойного гражданства? Вы знаете, что у нас сенаторы, депутаты, чиновники класса “А” не имеют право не только на гражданство, но и на вид на жительство. Это еще касается и многих других структур. Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е и 00-е почувствовали определенную свободу, но вместе с ней пришла и безответственность. Она проявляется очень просто — исключительно потребительским отношением к своему государству, к его законам», — сказала Роднина в эксклюзивном комментарии Sport24.

Ранее сообщалось, что Роднина опровергла предположение о наличии у нее гражданства США — государства, в котором она прожила 13 лет: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?».