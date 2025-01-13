Шок-контент подъехал: козырь фигуристов Тутберидзе в битве за Олимпиаду

Это не новый элемент в арсенале серебряных призеров чемпионата России. Они начали его учить еще в группе Тамары Москвиной. Впервые исполнили на публике в апреле 2023-го — когда выступали в шоу как раз у Этери Тутберидзе. А буквально через пару недель… переехали в Москву. В группу специалиста, которая зарекомендовала себя успешной работой с одиночниками и, прежде всего, одиночницами, но в то же время вместе с командой привела Евгению Тарасову и Владимира Морозова к серебру пекинской Олимпиады в парном катании.
В том же году двукратные чемпионы России и экс-чемпионы Европы озвучили главную цель перехода. «Будем собирать ту пару Бойкова/Козловский, которую хотим увидеть, дай Бог, на Олимпиаде 2026 года», — отметил в одной из микст-зон партнер, при том, что перспектива возвращения российских фигуристов на международные старты в тот момент начисто отсутствовала.
Впрочем, такому заявлению все равно никто не удивился. Александра и Дмитрий — ребята амбициозные, с характером, и секрета из того, что они, имея медали чемпионатов Европы и мира, продолжают карьеру ради возвращения на международную арену, не делали. «Мы тренируемся, чтобы выступать на мировых турнирах, и когда наступит день возвращения, нужно будет приезжать и побеждать», — говорил Козловский в том же конце 2023-го.
И этот день наступил через год. Прямо во время чемпионата России в декабре 2024-го Международный союз конькобежцев допустил наших фигуристов до олимпийского отбора. Но в хоре всеобщего ликования в кулуарах турнира в Омске в диссонанс выступил… все тот же Козловский.
«Это положительная динамика, некая оттепель, но назвать в полной мере справедливым решение не могу, — подчеркнул фигурист, говоря о том, что ISU выделил россиянам только по одной квоте на дисциплину. — Надо понимать, что за бортом Олимпиады останутся фигуристы, которые заслуживают там выступить. Напомню, что олимпийская чемпионка Аня Щербакова была третья на отборе, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые, на мой взгляд, выиграли Олимпиаду у китайцев, тоже на отборе были третьи».
Понятно, что Козловский имел в виду свою пару с Бойковой, потому что в том же комментарии признал, что у них «не самые лидирующие позиции, чтобы поехать на квалификационный турнир в Пекин и заработать квоту». Это объективная картина.
Оставшиеся у Москвиной принципиальные соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов убийственной стабильностью пресекли все попытки Бойковой и Козловского сбросить их с вершины российского парного катания. И едва ли кто-то сейчас сможет предположить, что на олимпийский отбор поедут не двукратные призеры Игр-2022 — особенно с учетом того, что Наталья Хабибуллина и Илья Княжук на чемпионате России не обошли Александру и Дмитрия только, мягко говоря, спорным решением судей.
Но в число тех «едва ли кого-то» точно не входит Этери Тутберидзе. Да, она может проиграть битву — но вспомните эпопею тех же Тарасовой и Морозова, о которых говорил Козловский. Как чуть ли не во всех турнирах олимпийского сезона они справлялись максимум с одной программой из двух, отобрались только третьей парой на Олимпиаду — но в Пекине выдали два проката жизни и уступили какие-то крохи китайцам Сунь Вэньцзин и Хань Цуну. Которых бы обыграли, будь те не хозяева Игр — это мнение подавляющего большинства специалистов.
А Бойкова и Козловский, на самом деле, пока еще ничего не потеряли и никому не проиграли. Понятно, что сейчас спортивная пара России номер один — Мишина и Галлямов. Но у учеников Тутберидзе есть еще как минимум две возможности опровергнуть этот тезис. Первая — чемпионат России по прыжкам, стартующий через неделю в Санкт-Петербурге. Спортивные пары — полноценные его участники, причем они выступают еще и с выбросами и подкрутами. К слову, Бойкова и Козловский ранее исполняли не только первый из этих двух элементов в четыре оборота, но и второй. Кто его знает — может быть, Александра и Дмитрий готовят совсем уж шоковый контент к прыжковому турниру?
А если смотреть чуть дальше — то, конечно, становится понятно, что готовят не только к прыжковому. В середине февраля в Красноярске пройдет Финал Гран-при России — по сути, тот же самый чемпионат страны, только с чуть меньшим количеством участников. Естественно, в Федерации фигурного катания не стали объявлять турнир внутренним отбором на олимпийскую квалификацию — как говорится, «не наш метод». Но очевидно, что его результаты, а особенно, тот способ, каким они будут достигнуты, может оказать решающее влияние на заявку, которую российская сторона должна отправить в Международный союз конькобежцев до 28 февраля.
Теперь представим: Бойкова и Козловский не просто исполняют на турнире хитовые программы, которые так «выстрелили» еще на прошлогодних контрольных прокатах, но и наполняют их контентом ультра-си. Тем самым четверным выбросом, который в первые дни нового года появился в телеграм-канале Глейхенгауза. Возможно, тем самым четверным подкрутом, который удавался фигуристам два года назад. И если им удастся все это исполнить чисто, то они вполне могут обойти стабильных, но предсказуемых Мишину и Галлямова.
Ситуация, конечно, пока носит характер гипотетической. Но то, что Тутберидзе, безусловно, хорошо умеющая просчитывать многоходовки, к ней готовится — это очевидно.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране с ультра-си побеждали, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься. Уж простите», — отметила три недели назад Этери Георгиевна после двойного успеха ее учениц Аделии Петросян и Дарьи Садковой на чемпионате России. Но кто сказал, что эти ее слова не относятся к катанию парному?
Главный же вопрос — если Бойковой и Козловскому удастся всех шокировать в Финале Гран-при России, то что тогда делать нашей федерации? Сейчас ее боссы наверняка на этот вопрос публично ответили бы фразой: не будем бежать впереди паровоза. Но кулуарно они наверняка обсуждают все возможные варианты уже сейчас.
Нюансов различного характера — в том числе и не относящихся к спорту — в связи с «драконовскими» условиями допуска российских фигуристов может возникнуть масса. Но одно можно сказать точно: если ученики Тутберидзе на льду Красноярска в соревновательных условиях повторят такой нереальный четверной выброс, с выездом партнерши на полкатка, и на ура исполнят остальную часть программы — не отдать им предпочтение эмоционально будет весьма непросто. Ведь да, снова вспомним Штирлица — запоминается последнее.