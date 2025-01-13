Шок-контент подъехал: козырь фигуристов Тутберидзе в битве за Олимпиаду

А Бойкова и Козловский, на самом деле, пока еще ничего не потеряли и никому не проиграли. Понятно, что сейчас спортивная пара России номер один — Мишина и Галлямов. Но у учеников Тутберидзе есть еще как минимум две возможности опровергнуть этот тезис. Первая — чемпионат России по прыжкам, стартующий через неделю в Санкт-Петербурге. Спортивные пары — полноценные его участники, причем они выступают еще и с выбросами и подкрутами. К слову, Бойкова и Козловский ранее исполняли не только первый из этих двух элементов в четыре оборота, но и второй. Кто его знает — может быть, Александра и Дмитрий готовят совсем уж шоковый контент к прыжковому турниру?