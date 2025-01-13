Трусова отказывается от Олимпиады. Что случилось?

Чуткая и трепетная Саша
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, но у боссов нашей федерации возникла головная боль: кого выбрать, чтобы не ошибиться?
Мало вопросов вызывает кандидатура Аделии Петросян. Но кого записывать в запасные? Некоторые болельщики грезят мыслями, что ею может стать серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Трусова, в последнее время пребывающая на паузе. Тем более что недавно Саша сама подогрела эти мысли в интервью Максиму Транькову:
«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться».
Но до дедлайна по подаче окончательных заявок на нейтральный статус (28 февраля) остаётся чуть более полутора месяцев. Учитывая, что по усредненным подсчётам к сентябрьским контрольным прокатам Александра готовилась порядка двух месяцев, и этого явно не могло хватить для набора полноценной боевой формы, кое-какие выводы можно прикидывать уже сейчас.
Тем более, что она, как и в прежние годы, новогодние праздники проводит в работе. Участвует в серии ледовых спектаклей Яны Рудковской и Евгения Плющенко — и надо сказать, что «Русская ракета» в этом году раскрывается с совершенно новой стороны. Визуальная проработка образов Александры (особенно в «Золушке») заслуживает отдельного упоминания. Пожалуй, настолько точно в её стиль еще никто не попадал. На радость поклонникам Сашу сумели показать чуткой, трепетной и трогательной.
Но вместе с тем преобразования в имидже продолжились и в чисто спортивной стезе. Так, она в последнее время практически не берет на себя прыжковую нагрузку, чего ранее за ней практически не наблюдалось. Еще в декабре Рудковская сообщала, что фигуристка временно отказалась от прыжков по рекомендациям врачей, не раскрыв дополнительных подробностей.
Нонсенс Трусовой
В начале 2025 года Саша по-прежнему воздерживается от сложных элементов, так что можно полагать, что некие затруднения по здоровью все еще сохраняются. Вместе с тем источники РИА Новости сообщают, что спустя некоторое время после контрольных прокатов, когда уже стало ясно, что в текущий сезон Трусова идти не планирует ни в каком виде, количество интенсивных тренировок у нее сократилось. Это логично, учитывая расставленные на текущий момент приоритеты, и тем не менее в контексте гипотетического шанса на Олимпиаду в Милане деталь говорящая.
Фраза «не исполняющая прыжков Александра Трусова» все еще звучит как нонсенс. Правда, уже только лишь в плане будущих соревнований, а не ледовых шоу, как раньше. Многие эксперты в последние месяцы отмечали, что Саша стала гораздо более артистичной и выразительной. Трудно сказать, что конкретно повлияло на нее для столь значительных перемен, но отрицать очевидное невозможно.
Сейчас на Трусову интересно смотреть и без единого прыжкового элемента, и это действительно интригует. Что будет, если когда-нибудь Александра все же решится вернуться на соревнования? А если она сохранит приобретенные за время в шоу раскованность и легкость? А если прикрутит к этому еще и один-другой четверной прыжок?
Звучит, согласитесь, угрожающе. И самое интересное — разве это так уж невозможно? Когда летом РИА Новости впервые сообщило, что Трусова готовится к прокатам, только ленивый не крутил пальцем у виска — какие прокаты, какие программы, вы вообще в курсе, что в женском одиночном после пауз не возвращаются? Но она вернулась, и, несмотря на ничтожно малый срок для тренировок, откатала обе программы так, что как минимум половина действующих одиночниц смотрелись на ее фоне не лучшим образом. Было ощущение, что еще месяц тренировок — и она будет готова брать медали на этапах Гран-при, а там — кто знает?
Прыжковые подвиги — все?
Да и даже сейчас кажется, что шансы на возвращение Саши еще не исчерпались. Да, есть вопрос здоровья, проблемы со спиной, о которых сама фигуристка рассказывала не так давно. Есть и неназванные затруднения, из-за которых по рекомендациям врачей фигуристка сейчас не прыгает. Как долго продлится этот период — остается только гадать.
Но после того, как все разрешится, почему нет? Сейчас уже мало у кого есть сомнения, что после олимпийского сезона ISU постепенно начнет допускать Россию и Белоруссию и на другие международные старты. Когда, в каком статусе и на какие именно — пока загадка, над разрешением которой придется потрудиться большому количеству спортивных чиновников. Но то, что это определенно произойдет, уже практически факт.
А это значит, что у многих из тех, кто ушел на паузу, появится очень весомый повод вспомнить былое. И Александра Трусова — пожалуй, самая готовая к возвращению фигуристка из всех — точно будет в первых рядах возвращенцев. Тем более, что по действующим правилам ISU (при условии допуска) будет обязан дать ей и два этапа Гран-при, и возможность отобраться на остальные главные старты, которые Александра за годы взрослой карьеры выиграть пока не успела.
Но это, кажется, будет потом. Сейчас ничто не указывает на то, что она будет бороться за олимпийскую путевку хоть в каком-то виде. Для руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) место запасного на квалификационный турнир (на саму Олимпиаду, напоминаем, запасных уже не будет) критически важно, потому как кроме этих отобранных кандидатов отправлять по правилам никого нельзя. Случись что с первым номером — а может буквально что угодно — и второй должен быть в абсолютной готовности подхватить и добыть квоты. Полуформа и отсутствие тотальнейшего фокуса на спорте могут стать фатальными — ведь если запасной будет вынужден выступить на квалификационном турнире вместо основного, на Олимпиаду поедет уже он, а не первый номер.
Поэтому, вероятно, Александра в олимпийской гонке участвовать все же не будет. Есть ощущение, что сейчас в ее жизни началась совершенно другая история. Она сменила имидж — от слегка воинственного как в позиционировании себя на льду, так и в цвете волос (ярко-красного) до более мягкого и нежного — и, кажется, немного отошла от спортивных забот в сторону творчества и семьи. И со стороны Саша выглядит абсолютно счастливой.
Её по-прежнему можно увидеть в шоу, и она все еще в них впечатляет — просто теперь с другой стороны. И как скоро Александра вернется к прыжковым подвигам, сейчас сказать трудно. Поэтому в один из самых непростых периодов в истории нашего фигурного катания тащить его на себе, по-видимому, придется другим.
А далее — поглядим. Есть ощущение, что Александра Трусова в будущем еще не раз заставит нас удивиться.