Трусова отказывается от Олимпиады. Что случилось?

Но это, кажется, будет потом. Сейчас ничто не указывает на то, что она будет бороться за олимпийскую путевку хоть в каком-то виде. Для руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) место запасного на квалификационный турнир (на саму Олимпиаду, напоминаем, запасных уже не будет) критически важно, потому как кроме этих отобранных кандидатов отправлять по правилам никого нельзя. Случись что с первым номером — а может буквально что угодно — и второй должен быть в абсолютной готовности подхватить и добыть квоты. Полуформа и отсутствие тотальнейшего фокуса на спорте могут стать фатальными — ведь если запасной будет вынужден выступить на квалификационном турнире вместо основного, на Олимпиаду поедет уже он, а не первый номер.