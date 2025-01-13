«Какая Трусова? Вы скучаете по ней?» Тарасова — об участии фигуристки в отборе на ОИ

«Трусова сейчас не тренируется. Как она может выступать сейчас в предолимпийском цикле и претендовать на поездку на Олимпиаду? Никак. Какая Трусова вообще? Вы скучаете по ней? Как будто писать больше не о чем.



Говорить, кто сейчас главный претендент на участие в Олимпийских играх, пока рано. Пока ещё только январь 2025 года, ещё должна определиться чемпионка страны этого года», — приводит слова Тарасовой ВсеПроСпорт.ру.