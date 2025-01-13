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«Какая Трусова? Вы скучаете по ней?» Тарасова — об участии фигуристки в отборе на ОИ

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) в квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Источник: Чемпионат.com

«Трусова сейчас не тренируется. Как она может выступать сейчас в предолимпийском цикле и претендовать на поездку на Олимпиаду? Никак. Какая Трусова вообще? Вы скучаете по ней? Как будто писать больше не о чем.

Говорить, кто сейчас главный претендент на участие в Олимпийских играх, пока рано. Пока ещё только январь 2025 года, ещё должна определиться чемпионка страны этого года», — приводит слова Тарасовой ВсеПроСпорт.ру.

Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/2023. Перед стартом этого сезона фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России.