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Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте

5 апреля в столице Узбекистана пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.

Источник: Sports.Ru

В шоу выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов.