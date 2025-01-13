В шоу выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов.
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
5 апреля в столице Узбекистана пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.