Трусова в положении. Фигуристка изменила формат выступлений в шоу из-за беременности

Ни о каком участии в соревнованиях, которое ранее допускали Трусова и ее тренерский штаб во главе с Евгением Плющенко, речи также не идет. Хотя всего через неделю в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам, и где, если не на этом турнире, можно было ждать Александру?