Звезда Тутберидзе всех победит, а новый русский гений всколыхнет весь мир: все о чемпионате России по прыжкам

Уже на ближайших выходных в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам. Турнир примет петербургский дворец спорта «Юбилейный», 18 и 19 января фигуристы определят сильнейших в личном и командном зачетах.
Чемпионат России по прыжкам: регламент
Личный турнир
К участию пригласили спортсменов в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на декабрьском чемпионате России. Также организаторы оставили за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине. Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом. Личный турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов. Спецпризы — за выброс, сольный прыжок, каскады или комбинации до двух, трех и пяти прыжков.
Командный турнир
Две команды: в одной спортсмены, которые тренируются в Москве, в другой — тренирующиеся в Санкт-Петербурге. Участвуют спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном турнире. Каждая команда состоит из одной спортивной пары, двух одиночниц и шести одиночников.5 раундов с различными прыжковыми элементами, элементы оцениваются по системе ISU.Фигуристов ждут парные прыжки, командные челленджи и суперфинал.
Призовой фонд остался без изменений: победившая команда заберет 5 млн рублей, второму коллективу достанется 3 млн рублей. Золото в личном зачете принесет чемпиону 1 млн, серебряный и бронзовый призеры заберут по 500 и 250 тыс. рублей, соответственно. Также предусмотрены спецпризы в размере 250 тыс. за лучшие элементы.
Одно из главных нововведений — четкое разделение по возрасту. Год назад было много споров насчет целесообразности допуска юниоров. С одной стороны, юные таланты действительно добавили турниру зрелищности и сложности. Однако в силу физиологических параметров расклад сил получился неравным, четыре из шести медалей ушли именно юниорам. Теперь звездочки из группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов и Маргарита Базылюк не смогут защитить титулы, так же как и Елена Костылева, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко.
Еще одним важнейшим отличием станет отказ от системы дуэлей — в прошлый раз к неравноценности сетки также возникли вопросы. Теперь итог подведут по сумме баллов за весь турнир, поэтому отдельного дня квалификации не будет.
Чемпионат России по прыжкам: участники
Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.
Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова/Илья Миронов.
Чемпионат России по прыжкам: кто победит
Расклады на прыжковый турнир примерно такие же, что и на обычные турниры: у женщин есть Аделия Петросян, обладающая сильнейшим в мире контентом, и есть остальные. У парней, как мы уже привыкли, наверняка будет сумасшедшая рубка, но одна интрига все-таки возвышается над другими — покажет ли Владислав Дикиджи четверной аксель?
Чемпионат России по прыжкам: расписание, где смотреть
Фигуристы выступят в субботу и воскресенье. Турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала и приложение для Smart TV.