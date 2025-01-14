Звезда Тутберидзе всех победит, а новый русский гений всколыхнет весь мир: все о чемпионате России по прыжкам

К участию пригласили спортсменов в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на декабрьском чемпионате России. Также организаторы оставили за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине. Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом. Личный турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов. Спецпризы — за выброс, сольный прыжок, каскады или комбинации до двух, трех и пяти прыжков.