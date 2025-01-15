Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»

— Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? (Улыбается). Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали — не украшения, это не должно раздражать человека. Но если все время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей.