Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»

— У Евгения Малкина из сейфа украли три чемпионских перстня. Как спортсменам обезопасить себя от грабителей?
— К счастью, я с таким не сталкивалась. У меня тоже есть медали, но они все в банке хранятся.
— Все в отличном состоянии? Не как парижские, которые облезли через несколько месяцев?
— Я могу вам показать медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк‑Плэсиде. Они тоже не в самом лучшем состоянии, в отличие от Саппоро‑1972 и Инсбрука‑1976.
— Расстраивает, что медали приходят в негодность?
— Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? (Улыбается). Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали — не украшения, это не должно раздражать человека. Но если все время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей.
— Какая из наград самая ценная?
— Все. Каждая была заработана большим трудом, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды.