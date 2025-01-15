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Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»

11 января неизвестные проникли в дом российского хоккеиста Евгения Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли.

Источник: Sports.Ru

— У Евгения Малкина из сейфа украли три чемпионских перстня. Как спортсменам обезопасить себя от грабителей?

— К счастью, я с таким не сталкивалась. У меня тоже есть медали, но они все в банке хранятся.

— Все в отличном состоянии? Не как парижские, которые облезли через несколько месяцев?

— Я могу вам показать медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк‑Плэсиде. Они тоже не в самом лучшем состоянии, в отличие от Саппоро‑1972 и Инсбрука‑1976.

— Расстраивает, что медали приходят в негодность?

— Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? (Улыбается). Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали — не украшения, это не должно раздражать человека. Но если все время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей.

— Какая из наград самая ценная?

— Все. Каждая была заработана большим трудом, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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