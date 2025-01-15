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Шоу Тутберидзе с участием Петросян и Акатьевой пройдет 15 марта в Минске. Дата пересекается с Кубком Первого канала в Челябинске

В нем примут участие члены сборной России Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: Спортс"

Также на лед выйдут Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

Дата шоу пересекается с временем проведения Кубка Первого канала в Челябинске — он пройдет с 14 по 17 марта.

ФОТО.