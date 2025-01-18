Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста

«Мне по барабану эта наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. Сегодня здесь, а завтра там, где будут заниматься. А вот в “Ангелах Плющенко” этот нарыв в виде гнили семейства Саранчи останется. Или вы не болеете за академию Плющенко и Евгения Викторовича. Чтоб у него, наконец, появились спортсмены, с которыми можно дать настоящий большой результат? А не покупать судей», — написала Ирина Костылева в чате Telegram-канала «Фигурное катание».