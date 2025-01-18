Кто-то разбогатеет: историческая сходка российских фигуристов

В выходные в Петербурге пройдет третий в истории чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. РИА Новости Спорт — о главных интригах предпоследнего турнира перед дэдлайном по определению состава на олимпийскую квалификацию.
Прошлогодних чемпионов… отстранили
Главная «революция» нынешнего чемпионата — до него не допустили юниоров. Причину не объяснили, но несколько очевидных назвать можно.
- У подростков есть преимущество — им элементы ультра-си чисто физиологически даются проще. В первую очередь, девочкам, хотя в последнее время и мальчики загромождают программы четверными прыжками: так, Лев Лазарев в этом сезоне в произвольном катании исполняет их пять штук.
- Юниорский календарь полон своими турнирами — буквально через три недели состоится первенство России, и его участники уже сейчас в процессе подготовительного цикла.
Теперь можно констатировать: у прыжкового чемпионата России будут новые победители. Прошлогодние чемпионы Арсений Федотов и Маргарита Базылюк в Санкт-Петербурге не выступят — так что, увы, уникальный каскад из двух четверных сальховов через ойлер в исполнении ученицы Этери Тутберидзе мы не увидим. Но интриг у турнира и так хватает.
Замахнуться на Малинина
В первую очередь — это вероятная попытка исполнения акселя в четыре с половиной оборота Владиславом Дикиджи. В России такой прыжок никто и никогда не делал. Когда-то «кваксель» (сокращение от слов «квад» и «аксель») пытался исполнять Артур Дмитриев-младший, но на соревнованиях его ни разу не докручивал — и тем более не выезжал. На международной арене первым его исполнил Юдзуру Ханю (вот только c грубыми ошибками на выезде), а полноценно в обиход ввел этот сложнейший элемент представитель новейшего поколения — американец русского происхождения Илья Малинин.
Впрочем, очень скоро и у нас нашелся свой «квакселист». Дикиджи уже несколько раз выкладывал в соцсетях видео мощнейшего четверного акселя. Последний ролик был опубликован уже в начале 2025 года. Причем Влад исполняет этот уникальный элемент как раз на льду арены «Юбилейный», где будет проходить прыжковый турнир. Словно говоря: то же самое я сделаю и при полных трибунах.
Правда, во время чемпионата России по «классическому» фигурному катанию в Омске Дикиджи не был уверен на сто процентов, когда именно решится зайти на квад-аксель в соревнованиях. «Честно говоря, не знаю, не обсуждали, — развел тогда руками он. — Может быть, на прыжковом турнире попробую, как пойдет, 50 на 50».
Поскольку чемпионат России по прыжкам вновь будет состоять из двух частей — личной и командной, логично будет предположить, что в первый день Дикиджи все-таки на аксель в четыре с половиной оборота зайдет. А вот есть ли смысл рисковать из-за неудачи подвести команду — вопрос. Но, скорее всего, ответ на него будет найден уже в день старта — насколько фигурист будет чувствовать себя, что называется, «в ногах».
Но даже если Дикиджи откажется от исполнения четверного акселя вовсе — все-таки элемент травмоопасный, он все равно является основным претендентом на победу. Прыжки не просто сильная сторона этого фигуриста, а его основной козырь. Ученик Олега Татаурова психологически устойчив, стабилен, а техника его безупречна. В «классическом» фигурном катании Дикиджи уступает ряду конкурентов, например, в каких-то непрыжковых элементах или в презентации, но море квадов, каскадов, комбинаций — это его родная среда обитания.
Впрочем, хватает в списке из 16 участников мужских соревнований и тех, кто может преподнести сенсацию. Каждый из них владеет четверными прыжками, а дальше все будет зависеть от настроя, самочувствия и, в том числе, правильно выбранной тактики: регламент турнира довольно мудреный, и по ходу нужно будет делать выбор, что и когда исполнять. Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов — это далеко не полный список тех, кто будет претендовать на медали.
Петросян и здесь главный фаворит
У женщин участниц вдвое меньше, а интрига в борьбе за победу, по сути, отсутствует. В отсутствии юниорок-попрыгуний вряд ли кто-то сможет потягаться с двукратной чемпионкой России Аделией Петросян. Ученица Этери Тутберидзе в последнее время без срывов исполняет четверной тулуп и аксель в три с половиной оборота. А еще Петросян владеет четверным флипом. На классических соревнованиях она этот элемент давно не исполняла, но в прыжковом турнире вполне может извлечь его из загашника.
Посоревноваться с Петросян на нынешнем прыжковом турнире кто-то сможет только в том случае, если у Аделии откровенно не пойдет. Среди кандидаток — серебряная медалистка чемпионата России в Омске Дарья Садкова, владеющая четверным тулупом, а также занявшая на том турнире третье место Алина Горбачева, она в нынешнем сезоне не раз исполняла четверной сальхов. Среди остальных участниц элементы ультра-си ранее часто демонстрировали две Софьи — Муравьева и Акатьева, но первая перестала прыгать тройной аксель из-за наступившего периода взросления, а вторая пропустила прошлый сезон из-за серьезной травмы и пока четверной прыжок не стабилизировала.
В парном катании название «прыжковый турнир» окажется довольно условным, так как дуэты также посоревнуются в выбросах и подкрутах. Здесь многое будет зависеть от того, сумеют ли исполнить выброс в четыре оборота экс-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Этот элемент фигуристы группы Этери Тутберидзе к турниру готовят, а видео его чистейшего исполнения выкладывал в соцсетях тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.
Впрочем, не исключено, что и здесь главным фактором в борьбе за победу окажется стабильность, а в этом компоненте в последнее время нет равных двукратным бронзовым медалистам Олимпиады Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Среди тех, кто может вмешаться в борьбу двух — или, точнее, четырех — столпов нынешнего российского фигурного катания, можно назвать Наталью Хабибуллину/Илью Княжука и Елизавету Осокину/Артема Грицаенко. Последние, кстати, сенсационно выиграли прошлогодний чемпионат России по прыжкам в парном катании.
Не слабее, чем «Зенит» против «Спартака»
Изюминкой же прыжкового чемпионата станет командный турнир. Москва против Санкт-Петербурга — в фигурном катании это противостояние не менее острое, чем «Зенит» — «Спартак» в футболе. И, пожалуй, впервые в истории эта борьба выйдет из формата заочной. В сборные Москвы и Питера для участия в командном турнире отберут лучших по итогам первого дня личных соревнований. Фигуристы, представляющие Московскую область, попадут в команду к москвичам, спортсмены из остальных регионов — к петербуржцам. Подбадривать команды будут Александра Трусова (Москву) и Елизавета Туктамышева (Петербург).
Некую дополнительную интригу чемпионату России по прыжкам придает тот факт, что это предпоследний турнир с участием всех сильнейших фигуристов страны перед объявлением участников олимпийской квалификации, куда ISU, напомним, допустил по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине. Понятно, что отборочным этот старт не является, но вряд ли претендентам на Олимпиаду захочется испортить впечатление падениями — так что выкладываться лидеры будут по полной. Ну и, разумеется, поспособствует этому как всегда солидный призовой фонд. Победители в каждой дисциплине личного турнира получат по миллиону рублей, также вознаградят призеров и лучших в специальных номинациях. Чемпионы же командной схватки разбогатеют всей компанией на пять миллионов. Проигравшие тоже не внакладе: их ждет утешительный приз в три миллиона рублей.