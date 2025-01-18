Кто-то разбогатеет: историческая сходка российских фигуристов

Впрочем, хватает в списке из 16 участников мужских соревнований и тех, кто может преподнести сенсацию. Каждый из них владеет четверными прыжками, а дальше все будет зависеть от настроя, самочувствия и, в том числе, правильно выбранной тактики: регламент турнира довольно мудреный, и по ходу нужно будет делать выбор, что и когда исполнять. Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов — это далеко не полный список тех, кто будет претендовать на медали.