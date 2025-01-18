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Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам

Второе место занял Владислав Дикиджи, третье — Марк Кондратюк.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам в соревнованиях одиночников. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В финале Угожаев набрал 211,48 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи (206,34 балла). Бронзовым призером стал Марк Кондратюк (204,69).

Победитель соревнований получит 1 млн рублей. Серебряный призер заработал 500 тыс. рублей, бронзовый — 250 тыс. рублей.

Чемпионат России по прыжкам проводится в третий раз. В прошлом году его победителем стал Арсений Федотов. Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 19 января командным турниром.