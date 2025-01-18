«Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически.
Все остальное не имеет значения, я тоже могу назвать себя по-всякому, хоть Шамаханской царицей. Разве об этом стоит говорить?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Роднина: «Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия. В России одна столица»
Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу того, что Санкт-Петербург часто называют спортивной или культурной столицей России.
«Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически.