Роднина: «Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия. В России одна столица»

«Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически.



Все остальное не имеет значения, я тоже могу назвать себя по-всякому, хоть Шамаханской царицей. Разве об этом стоит говорить?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.