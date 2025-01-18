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Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам в парном катании

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 19 января командным турниром.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев разделили бронзу с Дарьей Андреевой и Александром Акимовым. Серебряные призеры чемпионата России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выбыли на первой стадии турнира.

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира и Европы, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире), двукратными чемпионами России.

Чемпионат России по прыжкам проводится в третий раз. Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 19 января командным турниром.