Украли драгоценность? Почему фигуристка Плющенко грозила полицией

Чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге завершился не то комичной, не то драматичной историей — у вице-чемпионки личного турнира Софьи Мураьевой украли салфетницу — плюшевую кошку. Что такие вещи значат для фигуристов и почему фигуристка была готова даже идти в полицию?
Попытка испортить праздник
Командный чемпионат по прыжкам (воскресная часть чемпионата) прошел в почти домашней обстановке с доброжелательной конкуренцией. Причем вопреки сталкивающим обстоятельствам: на кону стояли немалые пять миллионов рублей, а судьи были далеки от эталона объективности. Но фигуристы все равно умудрились не подраться и сохранить дух праздника. Пока какой-то недобрый человек не украл с призового подиума салфетницу Софьи Муравьевой — последнее событие турнира с негативным следом едва не перебило приятное послевкусие.
Как только пропажа обнаружилась, сразу начались активные поиски — опросили спортсменов и организаторов, опубликовали сообщение в фан-группе фигуристки, откуда оно разлетелось по многочисленным СМИ. Софья даже сообщила о готовности обратиться в полицию в случае, если игрушку не вернут на охрану «Юбилейного» до утра.
«У человека, укравшего салфетницу Сони, есть возможность вернуть вещь истинной хозяйке без привлечения органов власти и сохранить конфиденциальность до завтрашнего утра. Салфетницу нужно привезти в “Юбилейный” и оставить у охраны.
В противном случаев завтра утром охрана будет просматривать камеры и будет писаться заявление в полицию о краже имущества.
Очень надеемся, что белая кошечка вернётся в руки любящей ее хозяйки!», — так написали администраторы телеграм-канала фан-группы Муравьевой.
Игрушка как религия
Салфетница Сони — мягкая игрушка в виде белой кошки из мульфтильма «Сэйлор Мун» с объемным пространством внутри и прорезью наверху. На самом деле салфетница может быть в виде любой игрушки. В нее вставляется коробка любых бумажных салфеток, которые фигуристы в больших количествах расходуют на тренировке и после проката.
Назначение салфеток самое что ни на есть приземленное — высморкаться и утереть слезы в случае необходимости. В редких случаях — вытереть кровь после неудачного падения или хвата на вращении. В остальном салфетница просто аксессуар, часть самоидентификации как для больших звезд, так и для начинающих спортсменов.
Салфетницы сделал религией фигурист, который для многих болельщиков сам как божество фигурного катания — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Весь такой неземной и недоступный, он показал миллионам зрителей, как достает бумажные платочки из плюшевого Винни-Пуха. Вскоре тысячи активных болельщиков стали скупать костюмы, шапки, брелоки, рюкзаки и игрушки в виде желтого диснеевского медведя. Он стал как бы единственной точкой, в которой поклонники могли себя ассоциировать с кумиром — в остальном Ханю оставался недосягаемым небожителем.
Так что Винни-пух ждал фигуриста у борта, а потом и в тренерских руках; ведомый хозяином, махал лапкой зрителям в кисс-энд-крае, а сотни и тысячи игрушечных медведей летели с трибун на лед после проката японца.
Как-то незаметно за Ханю начали повторять остальные. Особенно охотно, разумеется, подхватили идею самые молодые фигуристы, которым еще и по возрасту положено интересоваться мягкими игрушками. Причем каждый выбирал себе такую салфетницу, чтобы отличаться от остальных. Этакое тотемное животное.
У Евгении Медведевой, например, была синяя кошка Луна из того же «Сэйлор мун». У Алины Загитовой и Анны Щербаковой — японский медведь рилаккума в разных цветах. У Александры Трусовой — собачка. У Софьи Акатьевой — кошечка Мари из диснеевского мультфильма. Алена Косторная проявляла свой характер, меняя салфетницы от старта к старту, и в конце концов обрела радужного единорога.
В общем, салфетница — полезная имиджевая вещица, которая, тем не менее, много значит для спортсменов. Сопровождает их на все старты, оказывается своей мягкой спинкой под рукой в самые трудные моменты, впитывает слезы и выслушивает слова разочарования и обиды. Так салфетница превращается почти в друга, как бы это громко ни звучало. Ну, а если уж не в друга, то в талисман, без которого невозможно представить себе выход на лед. То есть салфетки для носа можно, конечно, доставать из любой коробки. Но твоя потертая плюшевая кошка — это же точка опоры. Друг детства, который не будет оценивать, сравнивать и обижать.
Сентиментальный туман
Кто-то скажет: ну нагнали вы сентиментального тумана про игрушку. И Софья Муравьева тоже нагнала, занявшись поисками салфетницы так страстно, как будто она у нее из коллекции Фаберже. Возможно, эти скептики (наверняка у них в детстве не было любимой игрушки) даже будут по-своему правы — символы не должны становиться важнее смысла, который они несут.
С другой стороны, бороться за свое и быть готовым отстаивать справедливость — важные качества для любого человека, не только для спортсмена. Так что Софья ничего противосудительного не делает. Этим занимался человек, который зачем-то решил взять плохо лежащую чужую вещь.
Когда этот текст был почти написан, стало известно, что неизвестный антигерой все же стал героем и привез салфетницу на каток. Без шуток — смелый поступок после такой-то огласки. На ближайшем старте игрушку передадут Соне.
«Пока я сажусь в самолет, мне сообщили, что мой талисман нашелся! Сотрудники Юбилейного приняли активное участие, служба охраны отследила по камерам и нашла этого человека. Также огромное спасибо сотрудникам Первого канала и моей фан-группе за помощь в поиске! Многие переживали вместе со мной, но все же турнир завершаем на хорошей ноте», — написала Софья в личном телеграм-канале.
Хорошо, что все хорошо кончается. И все-таки если уж верить символам и знакам, может, был смысл по-другому взглянуть на ситуацию? Подумать о том, что все это, возможно, начало чего-то нового и прекрасного. Софья как фигуристка этого заслуживает.
Автор: Анастасия Панина