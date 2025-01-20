Украли драгоценность? Почему фигуристка Плющенко грозила полицией

В общем, салфетница — полезная имиджевая вещица, которая, тем не менее, много значит для спортсменов. Сопровождает их на все старты, оказывается своей мягкой спинкой под рукой в самые трудные моменты, впитывает слезы и выслушивает слова разочарования и обиды. Так салфетница превращается почти в друга, как бы это громко ни звучало. Ну, а если уж не в друга, то в талисман, без которого невозможно представить себе выход на лед. То есть салфетки для носа можно, конечно, доставать из любой коробки. Но твоя потертая плюшевая кошка — это же точка опоры. Друг детства, который не будет оценивать, сравнивать и обижать.