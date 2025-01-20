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Хавронина и Нарижный завершили танцевальный сезон из-за травмы партнера

Танцевальная пара Хавронина/Нарижный завершила сезон из-за травмы партнера.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Зарина Халимхонова. Тренер Денис Самохин, работающий с танцевальной парой Ирина Хавронина/Девид Нарижный, заявил РИА Новости, что сезон-2024/25 для дуэта закончен из-за травмы партнера.

Пара пропустит Финал Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

«Сезон для Иры с Девидом закончен. Будем восстанавливаться к началу следующего сезона. Девид уже в больнице. Травма колена», — сказал Самохин.

В текущем сезоне Хавронина и Нарижный стали бронзовыми призерами чемпионата России.