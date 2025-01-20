Хавронина и Нарижный завершили танцевальный сезон из-за травмы партнера

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Зарина Халимхонова. Тренер Денис Самохин, работающий с танцевальной парой Ирина Хавронина/Девид Нарижный, заявил РИА Новости, что сезон-2024/25 для дуэта закончен из-за травмы партнера.
Пара пропустит Финал Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
«Сезон для Иры с Девидом закончен. Будем восстанавливаться к началу следующего сезона. Девид уже в больнице. Травма колена», — сказал Самохин.
В текущем сезоне Хавронина и Нарижный стали бронзовыми призерами чемпионата России.