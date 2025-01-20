Сильнейшие российские фигуристы снимаются с главного турнира второй части сезона. И все в одном виде

Также нужно понимать влияние федерации — они в первую очередь решают, кого отправить в Пекин. Несмотря на превосходство Степановой/Букина в оценках, их реальный уровень катания намного ниже, тем более они могут не пройти по критериям для нейтрального статуса. Поэтому как раз второму и третьему номеру сборной нужно показать себя в конце сезона, чтобы в итоге решение было принято в их пользу.