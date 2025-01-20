Сильнейшие российские фигуристы снимаются с главного турнира второй части сезона. И все в одном виде

Первая половина сезона в фигурном катании традиционно завершается национальными чемпионатами. По их результатам составляются сборные, которые отправятся на главные старты. После отстранения у российских спортсменов не сильно поменялся календарь, только вместо чемпионата Европы и мира проходят командный Кубок Первого канала и финал Гран-при России.
Можно сказать, что порядок стартов преобразился по их значимости, все равно все максимально готовятся именно к чемпионату страны. Некоторые спортсмены снимаются с менее важных турниров, если есть какие-то проблемы. В этом сезоне это особенно ярко видно в танцах на льду.
Всю первую половину сезона фигуристы выступали на этапах Гран-при, а чемпионат России окончательно расставил новую сборную по местам. Из-за перестановок и общих изменений вид сильно сбавил, поэтому борьба за первенство была серьезной. Еще и появилась новость о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпиаду. В танцах одна из самых неочевидных ситуаций, ведь лидеры не так безошибочны, как этого требуют обстоятельства.
Стало известно, что вся тройка призеров национального первенства пропустит финал Гран-при. Александра Степанова и Иван Букин не планируют выступать, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин снялись по личным причинам и сейчас не тренируются, а Ирина Хавронина и Девид Нарижный не смогут принять участие из-за операции партнера. Кажется, что сейчас — самое неподходящее время. Нужно больше работать, оттачивать мастерство и катание, чтобы на международной арене показать достойный результат.
Также нужно понимать влияние федерации — они в первую очередь решают, кого отправить в Пекин. Несмотря на превосходство Степановой/Букина в оценках, их реальный уровень катания намного ниже, тем более они могут не пройти по критериям для нейтрального статуса. Поэтому как раз второму и третьему номеру сборной нужно показать себя в конце сезона, чтобы в итоге решение было принято в их пользу.
Здесь намного выигрышнее будут смотреться те, кто остался в списках на финал Гран-при. Василиса Кагановская и Максим Некрасов с начала сезона получили приличный буст в оценках от судей и на некоторых турнирах легко обходили лидеров. Поэтому дополнительный старт без серьезных конкурентов может укрепить их позиции в глазах федерации.
Уже после новостей о массовом снятии появилась информация о расширенном списке в заявке. ISU будет выбирать не из двух, а из пяти лучших дуэтов по результатам чемпионата России. Из тех, кто теоретически сможет получить нейтральный статус, выберут кандидата на отборочный турнир. Из-за этого кажется логичным такое решение спортсменов и тренеров — заранее вылечить травмы, немного отдохнуть перед международным стартом.
Здесь как раз сказывается неравномерность сезона в нынешних реалиях. Обычно фигуристы все полгода подходят к главному старту, а ставки постоянно повышаются. У россиян же все заканчивается в декабре, когда главный титул уже разыгран. Если есть проблемы, то пропуск местного финала Гран-при никак не скажется на карьере. Из-за этого кульминация сезона передвинулась, а усиленная подготовка не имеет смысла.
В этом случае интересно, чья стратегия в будущем сработает. С одной стороны, есть более опытные дуэты, которые решили переждать этот период и поберечь силы. С другой — юные новые пары, у них есть все шансы в ближайшее время изменить существующий порядок. Они не планируют досрочно заканчивать сезон и сниматься с «менее важных турниров». Неизвестно, чье решение в итоге окажется правильным.
Алена Волкова