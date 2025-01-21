Медведева назвала российскую Мадонну фигурного катания

Медведева сделала выбор в пользу Елизаветы Туктамышевой. «Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — поделилась она.