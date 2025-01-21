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Медведева назвала российскую Мадонну фигурного катания

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева назвала российскую Мадонну фигурного катания. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Медведева сделала выбор в пользу Елизаветы Туктамышевой. «Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — поделилась она.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Также на ее счету медали всех достоинств командных мировых первенств.