Евгения Медведева: «Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Туктамышева. Лиза — олицетворение долгожителя в спорте»

"Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно.