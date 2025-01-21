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Евгения Медведева: «Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Туктамышева. Лиза — олицетворение долгожителя в спорте»

"Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно.

Источник: Спортс"

Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева — это Мадонна", — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.