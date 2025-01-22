Ирина Слуцкая: до сих пор не до конца осознаю, что вошла в историю фигурного катания

«Осознавала ли, что попала в историю? Нет, конечно, не осознавала. И до сих пор, наверное, как-то не особо до конца осознаю, потому что для меня важно было делать свою работу, выполнять ее на максимум, а не упиваться какими-то своими достижениями и не кайфовать от самой себя. У меня были цели, к которым потихоньку шла. Сложность заключалась в том, чтобы каждый раз заставлять себя работать все больше и больше, всегда начинать все заново. Потому что мне всегда хотелось, чтобы моя карьера была длительной, интересной. Конечно, всем хотелось, чтобы она была только со взлетами, но получилась и с падениями», — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».