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Ирина Слуцкая: до сих пор не до конца осознаю, что вошла в историю фигурного катания

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что до пор не осознала, что вошла в историю фигурного катания.

Источник: Getty Images

Напомним, на счету Слуцкой серебро и бронза Олимпийских игр, два золота на мировом первенстве, а также рекордные семь золотых медалей чемпионата Европы. Первую из них она завоевала в 1996 году, тогда это также была первая в истории СССР и России медаль высшего достоинства на европейских первенствах в женском одиночном катании.

«Осознавала ли, что попала в историю? Нет, конечно, не осознавала. И до сих пор, наверное, как-то не особо до конца осознаю, потому что для меня важно было делать свою работу, выполнять ее на максимум, а не упиваться какими-то своими достижениями и не кайфовать от самой себя. У меня были цели, к которым потихоньку шла. Сложность заключалась в том, чтобы каждый раз заставлять себя работать все больше и больше, всегда начинать все заново. Потому что мне всегда хотелось, чтобы моя карьера была длительной, интересной. Конечно, всем хотелось, чтобы она была только со взлетами, но получилась и с падениями», — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».