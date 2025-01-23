Шлейф дела Валиевой, допинг из-за кота, проблемы с фигуристами. Откровенные заявления РУСАДА

22 января представители РУСАДА провели семинар для СМИ. Представители антидопингового агентства рассказали о статистике нарушений, процедуре тестирования, необычных оправданиях от спортсменов и деле Камилы Валиевой, которое обнажило многие проблемы. Ниже — яркие высказывания руководства РУСАДА.
Число допинговых нарушений в России уменьшилось
Генеральный РУСАДА Вероника Логинова:
«В 2024 году мы наконец-то пришли к уменьшению количества нарушений антидопинговых правил. И это несмотря на то, что качество тестирования растет с каждым годом. Надеюсь, в этом году позитивная тенденция продолжится. Также у нас рекордное число запросов на “терапевтическое использование”. Радует, что осведомленность спортивных врачей растет.
Мы выполняем все функции, которые должна выполнять антидопинговая организация. Бюджета нам хватает на реализацию программ в полном объеме. У нас увеличилось финансирование, которые мы получаем из министерства финансов. Их хватает, чтобы проводить тестирования российских спортсменов».
Таблетки кота и печенье с мельдонием — самые необычные оправдания спортсменов
Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман:
«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната.
Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге. Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции».
Еще одна забавная история, о которой рассказала Герман — спортсмен по ошибке выпил таблетки кота, которому был назначен фуросемид. И это удалось доказать — были предоставлены справки из ветеринарной клиники. Спортсмен в итоге получил минимальное наказание.
В фигурном катании не проявляют интерес к борьбе с допингом?
Логинова:
«Вижу ли интерес Федерации фигурного катания на коньках России касаемо работы с ближайшими родственниками спортсменов? Особого внимания я не вижу. Мы инициативно взяли на себя такую ответственность, для себя на первом совещании в начале года решили, что этот год у нас будет годом бабушек, дедушек, мамы, папы.
Мы назвали это годом родительских собраний, сами будем проводить такие мероприятия. Получили план на 2025 год от федерации, ответить на ваш вопрос, что я увидела особое отношение, — я на него так не отвечу. Я не увидела там того количества мероприятий для родителей, для тех, кто окружает юных спортсменов, которое мы хотели бы увидеть. В том числе после нашего диалога, после наших заявлений в СМИ, после таких вот тонких и не очень тонких намеков.
И инициативно мы решили для себя, что в этом году, учитывая опыт печального прошлого года, когда у нас несколько спортсменов, не один случай дисквалификации, будем проводить эти собрания, приглашать родителей. Особый акцент будем делать на спортсменах в таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, безусловно, к родителям юных хоккеистов обратимся. Будем проводить такие родительские собрания как очно, так и в заочном формате. В том числе у нас намечается форум в Тамбов».
«Дело Валиевой оголило очень много проблем»
Логинова:
«Со стороны РУСАДА в прошлом году было направлен ряд предложений в адрес WADA. Дело Валиевой оголило очень много проблем не только на национальном уровне в плане просветительских программ и превентивных мер, но и на международном.
В положении WADA написано, что такое защищенное лицо может не показывать источник, механизм попадания субстанции. Мы занимались этим вопросом и увидели, что спортсменка заявила о предполагаемом источнике. Дальше мы пытались показать, как это могло все произойти, а дальше из положения WADA никому не понятно.
Мы внесли свое предложение по прояснению данной ситуации через специальную систему обратной связи. Это были подготовленные совместно с другими странами резолюции, и одна из них с нашей стороны — автоматическое сокращение срока дисквалификации, если речь идет о защищенном лице. Потому что мы не понимаем, как это положение по защищенному лицу работает в кодексе WADA. Если мы говорим, что источник показывать не надо, эта процедура должна быть детально описываемой».
Автор: Константин Лесик