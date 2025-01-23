Сколько зарабатывают Загитова, Трусова и Медведева? Цифры вас шокируют

Схожая ситуация и с рекламой в социальных сетях. Фигуристы активно продают слоты в аккаунтах под различные интеграции. Иногда можно встретить ситуацию, в которой ⅔ контента спортсмена целиком состоит из рекламы, что может говорить о положительном опыте сотрудничества со стороны рекламодателей, а также высокой вовлеченности аудитории. Представители рекламных агентств, занимающиеся поиском блогеров для рекламных интеграций в социальных сетях, в беседе с РИА Новости отметили, что в большинстве случаев рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с блогером, однако если две-три «пробные» публикации не приносят ожидаемого результата, дальнейшую работу с данным аккаунтом ставят на паузу.