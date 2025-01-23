Сколько зарабатывают Загитова, Трусова и Медведева? Цифры вас шокируют

Трусова получает в семь раз больше остальных солистов?
Уровень призовых наших фигуристов на внутренних соревнованиях на таком высоком уровне, что даже временное отсутствие международных турниров не так уж сильно деморализовывало ведущие кадры. Кроме того, можно примерно понять, какая у лучших фигуристов страны зарплата. Она в районе 100−150 тысяч рублей в месяц.
Но помимо «открытых» данных существуют и те, что обычно не афишируются. Например, доходы от ледовых шоу. Несмотря на то, что далеко не на каждое представление набивается полный зал (ситуация с посещаемостью соревнований в среднем все же получше), они порой вызывают удивление.
Рекордсменами по объему гонораров на российском рынке ледовых шоу остаются Татьяна Навка и Евгений Плющенко. Артисты кордебалета (участники массовых сцен — то есть не солисты) у них могут рассчитывать на сумму в районе 20−30 тысяч в среднем за одно выступление и выше.
Гонорар солистов традиционно значительно выше. К примеру, Евгения Медведева говорила, что ее ставка за выход на лед в шоу Ильи Авербуха составляет плюс-минус 200 тысяч рублей в день, и это далеко не рекорд.
Продюсер Яна Рудковская некогда называла серебряного призера Олимпиады Александру Трусову (Игнатову) самой дорогой спортсменкой в шоу — и, по данным РИА Новости, это правда. Источники отмечают, что гонорар Александры в базовом виде составляет в районе 700 тысяч рублей, а в отдельных случаях сумма может быть выше. Однако это скорее пример исключительный. В среднем диапазон гонораров солистов крутится в районе 100−300 тысяч рублей за одно откатанное шоу.
Впрочем, занятость в ледовых спектаклях — не единственные коммерческие активности, доступные фигуристам для дополнительного заработка. Активное развитие соцсетей и постепенное перетекание спортивного сообщества в блогерское привело к устойчивому развитию личного бренда у наших ведущих спортсменок. Теперь аккаунт условной Трусовой — не просто личная страница, а важный инструмент воздействия на общественное мнение.
Почему зарабатывают только «хорошие» фигуристы?
Все это привело к формированию рекламного рынка, чем спортсмены охотно пользуются. Лучшие фигуристы страны регулярно участвуют в «продающих» интеграциях, снимаются для телевизионной рекламы и становятся амбассадорами брендов. Это самые дорогостоящие способы монетизировать личный бренд. Эксперты рекламного рынка, опрошенные РИА Новости, сообщили, что инфлюенсер масштаба лидеров нашей сборной по фигурному катанию за одну съемку в рекламе может претендовать на гонорар «от пяти миллионов рублей».
Схожая ситуация и с рекламой в социальных сетях. Фигуристы активно продают слоты в аккаунтах под различные интеграции. Иногда можно встретить ситуацию, в которой ⅔ контента спортсмена целиком состоит из рекламы, что может говорить о положительном опыте сотрудничества со стороны рекламодателей, а также высокой вовлеченности аудитории. Представители рекламных агентств, занимающиеся поиском блогеров для рекламных интеграций в социальных сетях, в беседе с РИА Новости отметили, что в большинстве случаев рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с блогером, однако если две-три «пробные» публикации не приносят ожидаемого результата, дальнейшую работу с данным аккаунтом ставят на паузу.
Однако, судя по количеству рекламных постов у основных действующих лиц нашего фигурного катания, подобной проблемы у них не возникает. Во многом это следствие высокой степени доверия аудитории к персоне блогера. Фигуристы в этом плане — особый клиент, среди всех спортсменов, имеющих коммерческий потенциал, им в наибольшей степени необходимо поддерживать лицо. Главный агент в фигурном катании Ари Закарян неоднократно говорил, что здесь буквально необходимо «быть хорошим». Или по крайней мере казаться.
«Хороший» образ гарантирует симпатию со стороны широкого пласта юной аудитории (до 18 лет), а также более возрастной (40−45+). Обе группы чрезвычайно интересны рекламодателям, так как первая способна сподвигнуть на определенный тип покупок родителей, а вторая обладает собственными денежными средствами и готова их тратить, если получит достаточно авторитетную рекомендацию. А кто может быть авторитетнее любимого спортсмена, ставшего за годы карьеры практически членом семьи?
В том числе и по этой причине в фигурном катании так не любят, когда на поверхность всплывает какой-либо скандал. В кулуарах все прекрасно знают, что в этом виде спорта точно нет святых, но необходимость поддерживать положительный имидж вынуждает браться за совок и заметать негатив под ковер.
Загитова — от 500 тысяч
Что же касается расценок за рекламу, то здесь все куда интереснее, чем в области призовых на соревнованиях и гонораров в шоу. К примеру, спортсменка уровня Медведевой (1,3 миллиона подписчиков в Instagram* и 75 тысяч в Telegram), по данным анализировавших рынок экспертов, опрошенных РИА Новости, за различные интеграции может получать от 300 тысяч до порядка миллиона рублей. Причем в отдельных случаях сумма может быть и выше, а вот снижение минимальной цены, напротив, эксперты исключают.
Схожим образом оценивается стоимость рекламы у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (840 тысяч в Instagram* и 125 тысяч в Telegram). По данным экспертов, в данном случае мы говорим о диапазоне от 400 тысяч рублей до 800, не ограничивая, впрочем, верхний порог именно этой суммой. И учитывая, что фигуристка активно интегрирует рекламные публикации в контент-план, можно сказать, что агентства высоко оценивают ее рекламный потенциал.
Дальше по восходящей в шкале стоимости рекламы в соцсетях идет олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова (1,1 миллиона подписчиков в Instagram* и более 120 тысяч в Telegram). Различные виды публикаций у знаменитой спортсменки, по данным экспертов, стоят от порядка 500 тысяч рублей до более миллиона. Чуть скромнее, но в тех же рамках оценивается рекламная привлекательность Камилы Валиевой (1,5 млн в Instagram*, 76 тысяч в VK, 265 тысяч в Telegram) — от 450 тысяч до миллиона рублей.
Рекордсменом же среди наших самых медийных спортсменок считается Трусова (1,6 миллиона в Instagram* и 212 тысяч в Telegram) — как и в случае с шоу, у нее самая дорогостоящая реклама на рынке. Эксперты отмечают, что ожидаемая стоимость рекламной интеграции у знаменитой спортсменки оценивается примерно в два миллиона рублей. И учитывая, что Александра долгие годы остается одной из самых известных и обсуждаемых спортсменок России и мира, такие расценки не вызывают удивления.
Так или иначе можно сказать, что развитие соцсетей определенно пошло на пользу спортсменам и в частности — фигуристам. И в этом плане за них можно только порадоваться.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Влад Жуков