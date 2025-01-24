Муж Трусовой получил шанс на Олимпиаду. Русская федерация по-тихому меняет правила игры: спортсмены в шоке

В истории со списками хотя бы есть намек на спортивный принцип. Но часто на него просто-напросто плюют. Не секрет, что наша серия Гран-при создавалась по примеру международной, поэтому изначально в регламенте и было прописано следующее: лучшие по результатам выступлений на этапах отбираются в финал. Но есть проблема: международная серия несколько лет назад перешла на проведение финала в декабре, тогда как наш решающий раунд проходит во второй половине сезона, то есть после чемпионата России. Тем не менее про ЧР в регламенте на этот год изначально ничего не говорилось. Однако пару дней назад в него внесли «обновления», что отчетливо видно непосредственно на сайте ФФККР.