Муж Трусовой получил шанс на Олимпиаду. Русская федерация по-тихому меняет правила игры: спортсмены в шоке

Российское фигурное катание — одно из сильнейших в мире. Но иногда в нем происходят не самые приятные и не самые понятные вещи. На днях наша федерация вдруг обновила списки основной и резервной сборных:
- На повышение пошли вице-чемпион России Глеб Лутфуллин и обладатели 4-й и 5-й строчки ЧР соответственно Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
- В обратном направлении последовали Дмитрий Алиев (9-й на ЧР), Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (7-е на ЧР) и Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (11-е на ЧР).
Как можно объяснить эти изменения? Затрудняюсь ответить. Сезон еще не завершен. Подобные перемещения всегда происходят в межсезонье. Понятно, что Кагановская и Некрасов внезапно стали фаворитами финала Гран-при, но к чему такая спешка? Даже трудно представить, что сейчас испытывают Леонтьева и Горелкин…
В истории со списками хотя бы есть намек на спортивный принцип. Но часто на него просто-напросто плюют. Не секрет, что наша серия Гран-при создавалась по примеру международной, поэтому изначально в регламенте и было прописано следующее: лучшие по результатам выступлений на этапах отбираются в финал. Но есть проблема: международная серия несколько лет назад перешла на проведение финала в декабре, тогда как наш решающий раунд проходит во второй половине сезона, то есть после чемпионата России. Тем не менее про ЧР в регламенте на этот год изначально ничего не говорилось. Однако пару дней назад в него внесли «обновления», что отчетливо видно непосредственно на сайте ФФККР.
В обновленном регламенте про отбор в финал теперь сказано следующее: путевки в Красноярск получают фигуристы, удачно выступившие не только на этапах, но и на чемпионате страны, причем с повышенным коэффициентом (разница в очках практически за каждое место — 9, то есть победа на этапе стоит 18 пунктов, на ЧР — 27
Федерация от изменений в регламенте уже открестилась: мол, так изначально и было задумано. Вот только в версии документа от октября про ЧР как еще одну возможность отобраться в финал не было сказано ни слова. Ну, и вряд ли бы Макар Игнатов, зная о шансе побороться за Милан, укатил бы за три недели до него с супругой в Дубай.
Генеральный директор ФФККР Александр Коган настаивает, что отбор в финал без учета ЧР был только год назад, так как была Спартакиада, в рамках которой он и проходил, тогда как на этот сезон регламент тот же, что и в 2022-м. Возможно, планировалось именно так. Вот только зачем тогда было изначально выкладывать документ, провисевший несколько месяцев и утверждавший обратное?
Если это чисто техническая ошибка, лучше признать и сказать об этом прямо, а не отрицать, когда все указывает на ее наличие. Посмотрим, что скажут спортсмены, которые в итоге не получат шанса выступить в Красноярске. Правда, у нас обычно в ответ даже на самую отъявленную дикость все предпочитают сохранять тишину, опасаясь каких-либо санкций…