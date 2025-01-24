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Казахстанский фигурист Шайдоров исключил свое российское происхождение: «Неуважительно по отношению ко мне»

Фигурист Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан и тренирующийся под руководством россиянина олимпийского чемпиона Алексея Урманова, заявил, что его нельзя считать российским спортсменом.

Источник: ТАСС

«Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Алексея Евгеньевича, с которым мы сотрудничаем уже давно. Но начинал я кататься в ТРЦ “Рамстор”, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане.

Я много времени проводил в России, тренировался на сборах, но в последнее время появились сложности, так что больше времени сейчас тренируюсь в Алматы.

Говорят про мое российское происхождение? Я увидел, и это было довольно-таки неуважительно по отношению ко мне", — сказал Шайдоров в интервью Sport+.