Казахстанский фигурист Шайдоров исключил свое российское происхождение: «Неуважительно по отношению ко мне»

«Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Алексея Евгеньевича, с которым мы сотрудничаем уже давно. Но начинал я кататься в ТРЦ “Рамстор”, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане.