14-летняя экс-российская фигуристка выиграла медаль на турнире в Турции. Ее обвиняла в блате мать конкурентки

Теперь Калугина наверняка выступит на юниорском чемпионате мира — в Турции она с легкостью набрала необходимый минимум для участия. В Азербайджане нет сопоставимых по уровню фигуристок, которые могли бы поспорить с экс-россиянкой за квоту на турнир. А если ей удастся найти стабильность, то в перспективе Арина может стать серьезной угрозой даже для топовых японок и кореянок.