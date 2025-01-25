14-летняя экс-российская фигуристка выиграла медаль на турнире в Турции. Ее обвиняла в блате мать конкурентки

Продолжающееся отстранение российских фигуристов заставляет внимательнее наблюдать за переходами в другие страны и результатами под новым флагом. Только в 2024-м громко ушли Софья Самоделкина и Софья Титова, когда-то владевшие элементами ультра-си. Конец января принес еще один сюрприз — но на этот раз более ценный в техническом плане.
Речь о 14-летней фигуристке Арине Калугиной. На Ephesus Cup 2025 девушка выступила под флагом Азербайджана. Причем переход, судя по всему, ей оформили совсем недавно — еще в сентябре — октябре спортсменка соревновалась на небольших внутренних турнирах.
Калугина несколько лет плотно занимается элементами ультра-си. На разных стартах фигуристка успешно приземляла четверные сальхов и тулуп.
А в соцсетях главного тренера группы Виктории Буцаевой около года назад появилось видео с изучением тройного акселя. Ролик показывает путь девочки от дупеля до трикселя в каскаде с тройным тулупом.
На тренировках Калугина накатывала один из сложнейших контентов в России. Так, в конце октября появился рабочий прокат Арины с четырьмя элементами ультра-си — тройной аксель, квад-тулуп и два квад-сальхова.
Однако серьезных результатов в России Калугина не добилась, несмотря на сильный технический потенциал. Из-за частых ошибок ей никак не удавалось пробить планку в 190+ баллов и отобраться на важнейшие для новисов старты, такие как Первенство России по старшему и младшему возрасту.
Дебют на прошлогоднем чемпионате по прыжкам не завершился успехом. Фигуристка пробовала исполнить сальхов и тулуп, но осталась за пределами топ-12 и не прошла квалификацию в финал.
Впрочем, в фигурнокатательном обществе уже неоднократно всплывала фамилия спортсменки. Все дело в том, что об Арине часто вещала мама Елены Костылевой, Ирина, — какое-то время девочки катались в одной группе. Костылева-старшая открыто заявляла о блате Калугиной из-за ее мамы, исполняющей роль старосты.
Ирина же и сообщила новость о переходе за две недели до дебюта в Турции.
В Измире Калугина выступила достойно даже при более строгом по сравнению с Россией судействе. Но и не безошибочно: второй четверной сальхов завершился падением, комбинированное вращение ей полностью обнулили, а еще техническая панель нашла несколько недокрутов. В итоге Арина получила 173,64 балла и выиграла бронзу, уступив эстонке Элине Гойдиной и грузинке Инге Гургенидзе.
Теперь Калугина наверняка выступит на юниорском чемпионате мира — в Турции она с легкостью набрала необходимый минимум для участия. В Азербайджане нет сопоставимых по уровню фигуристок, которые могли бы поспорить с экс-россиянкой за квоту на турнир. А если ей удастся найти стабильность, то в перспективе Арина может стать серьезной угрозой даже для топовых японок и кореянок.
Анастасия Логинова