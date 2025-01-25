Шоу «Холостяк» и обвинение Слуцкой в допинге: чем известна фигуристка Кристина Обласова

Вокруг нее всегда было много ухажеров. Один из них — семикратный чемпион Италии в танцах на льду Массимо Скали. Некоторые в списке кавалеров Кристины назвали и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Но свое сердце она отдала другому. В 2004-м девушка вышла замуж за российского хоккеиста Сергея Конькова (выступал за ЦСКА, «Динамо», «Нефтехимик», «Локомотив», «Сибирь», «Адмирал», «Трактор»). Спустя девять лет пара развелась. В это время как раз запускался второй сезон шоу «Холостяк», на котором фигуристка решила искать свое счастье.