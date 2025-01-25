Творит безумие: как у главного фигуриста России может сорваться Олимпиада

Фокус на прыжковый бум в России в преддверии Олимпиады понятен. Учитывая, что к моменту квалификационного турнира (сентябрь 2025-го) общий срок нашего неучастия в международных стартах составит 3,5 года, будет глупо надеяться на высокие компоненты — особенно в мужском одиночном, где у международных турниров точно нет нехватки в классных кадрах. Кто бы ни поехал от нас в Пекин (на квалификацию) и в Милан, ему стоит готовиться к тому, что его вторая оценка должна упасть — во-первых, потому что раздутые на наших внутренних стартах за эти годы баллы точно должны будут схуднуть, а во-вторых, потому что иностранные судьи неизбежно будут сравнивать наших парней с их международными коллегами — и на данный момент есть большие сомнения, что именно по части компонентов это сравнение будет в нашу пользу.