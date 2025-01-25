Творит безумие: как у главного фигуриста России может сорваться Олимпиада

«Буквально умер», но выстоял
Четверной аксель Влада Дикиджи — уникальный элемент, исполненный выдающимся образом — докрут, ровная ось, пролетность и высота буквально обязывают говорить о том, что у американца Ильи Малинина появилась оппозиция. Но достижение Дикиджи не стоит переоценивать.
Значимость акселя в четыре с половиной оборота стремится к нулю. Даже сам Влад после окончания прыжкового чемпионата России признавался, что чисто исполненный четверной лутц, второй по стоимости четверной прыжок, с очень большой долей вероятности принесет тебе больше баллов, чем кривенький аксель, при меньших трудозатратах. И учитывая, что в «соревновательной» попытке квакселя на прыжковом чемпионате Влад упал, нет уверенности, что на ответственных стартах его вообще стоит трогать.
Но в борьбе за участие в олимпийском отборе наличие акселя добавляет фигуристу веса перед волевым решением руководства ФФККР. С одной стороны, в числе претендентов есть уже опытные (но не старые) спортсмены с международным опытом. Евгений Семененко на Играх в Пекине был лучшим из россиян в личном турнире (седьмое место), Марк Кондратюк помог сборной выиграть командное золото, со временем трансформировавшееся, словно по криво работающему философскому камню Николя Фламеля, в бронзу.
И тот, и другой в этом сезоне несовершенны, но и неудачными их выступления назвать не получается. Семененко после двух побед на чемпионате России подряд завоевал бронзу, Кондратюк стал пятым — и учитывая, что, по данным РИА Новости, ФФККР рассчитывает направить в ISU расширенный список претендентов на нейтральный статус (первую пятерку ЧР этого года во всех видах), то оба спортсмена должны быть в обойме.
Нет сомнений, что психологической устойчивости Евгения и Марка хватит и для защиты квот, и для выступления на самих Играх в Милане. Оба известны высокой надежностью в ответственные моменты. На все том же прыжковом ЧР Кондратюк продемонстрировал стальные нервы и крайне развитое чувство ответственности — в командном турнире тащил сборную Москвы почти во всех раундах, несмотря на то что по ходу турнира, по словам капитана команды Аделии Петросян, «буквально умер».
Заслуживают рассмотрения и Глеб Лутфуллин (серебро ЧР) с Петром Гуменником (четвертое место). Первый заслужил место в списке ближайших претендентов прорывным сезоном с планомерным, не волнообразным прогрессом, а второй стабилизировался после череды неприятных травм и вернул свой внушительный технический арсенал, чего раньше хватало не только для борьбы за пьедестал, но и для претензий на лидерство. При этом у обоих есть свои минусы — у Лутфуллина по-прежнему имеются серьезные проблемы с выносливостью, а Гуменнику для столь ответственной роли на данном этапе не хватает стабильности.
Дикиджи — кандидат одновременно и бесспорный, и самый что ни на есть неоднозначный. Он выиграл оба этапа Гран-при и чемпионат России. Причем на чемпионате после первого дня он вообще шел на шестом месте, но вытащил себя за счет мощнейшей технической заявки в произвольной программе. Влад постепенно приучается держать удар. В контексте гиперответственной роли единственного представителя страны на Олимпиаде это качество приобретает дополнительную ценность. Да, в этом отношении Дикиджи еще не успел проявить себя столь же ярко, как те же Кондратюк и Семененко, но в то же время их преимущество в стрессоустойчивости уже не кажется столь всеобъемлющим.
Зато в другом очном сравнении Дикиджи побеждает уже с полной уверенностью. В этом сезоне в нашем мужском одиночном случился бум на техническое усложнение. Есть предположение, что это может быть связано с личностью Ильи Малинина, не первый год задающего тренд на прыжковое безумие, и когда в России появилось достаточно сильное поколение, мы влились в эти тенденции и стали, пожалуй, важнейшими их приверженцами. Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого количества фигуристов, регулярно идущих на 6−7 четверных в обоих программах, как у нас.
На огромную техническую сложность в произвольной программе — наиболее сложной и длительной — замахивались и Кондратюк (5 четверных), и Семененко (6), и Николай Угожаев (5), и Егор Рухин (5). Но победить Дикиджи, когда он здоров и в форме, пока не удается никому.
Своих оппонентов он обходит именно за счет прыжковых элементов. Его стандартная норма четверных в обеих программах — 6 (включая два дорогущих лутца и один флип), но у него еще остается запас для усложнения. Несмотря на то, что по общему количеству попыток Влад не так уж сильно превосходит соперников, по качеству исполнения он уходит далеко вперед. Его прыжковая техника близка к идеальной, поэтому там, где другие будут ошибаться, путаясь в перенасыщенной технической заявке, он справится на отлично.
Фокус на прыжковый бум в России в преддверии Олимпиады понятен. Учитывая, что к моменту квалификационного турнира (сентябрь 2025-го) общий срок нашего неучастия в международных стартах составит 3,5 года, будет глупо надеяться на высокие компоненты — особенно в мужском одиночном, где у международных турниров точно нет нехватки в классных кадрах. Кто бы ни поехал от нас в Пекин (на квалификацию) и в Милан, ему стоит готовиться к тому, что его вторая оценка должна упасть — во-первых, потому что раздутые на наших внутренних стартах за эти годы баллы точно должны будут схуднуть, а во-вторых, потому что иностранные судьи неизбежно будут сравнивать наших парней с их международными коллегами — и на данный момент есть большие сомнения, что именно по части компонентов это сравнение будет в нашу пользу.
Малинины больше не нужны?
Международные судьи в неформальных беседах восторгаются прыжками Дикиджи. После его стартового четверного лутца в произвольной программе один из арбитров и вовсе написал следующее: «Вполне возможно, я бы поставил за это +5».
Но профессионалы из других стран отмечают и главную слабость Влада — компоненты. Особо критичны арбитры были к композиции его программ — отмечали, что им не достает «наполненности и осмысленности». А его хореографические навыки называют «на данном этапе тривиальными». Они отметили, что при прокате, похожим на то, что показал Дикиджи на национальном чемпионате, он мог бы рассчитывать «примерно на 7,5 в среднем» в каждой из трех компонентных черт — что значительно ниже, чем он получает в России. К примеру, на том же чемпионате страны у него в компонентах проскальзывали и 8,5, и даже 9,5 (из 10 возможных).
Уступить компонентами на важном старте в мире может любой из нашей команды, а вот гарантированно ворваться в топ за счет прыжков способен, кажется, только Дикиджи. Но здесь кроется очень серьезная опасность. Выбор в пользу Дикиджи окончательно закрепит внутри нашей сборной тотальный перекос в сторону технической части и пренебрежение компонентами.
И это при том, что ISU в последние пару лет взял курс на тотальное упрощение одиночного катания — как мужского, так и женского. На последнем конгрессе союза в Лас-Вегасе был принят пакет поправок, главной частью которого было сокращение количества прыжковых элементов в произвольной программе с семи до шести за счет одного из трех каскадов. Изменения должны вступить в силу сразу после Олимпиады-2026 — то есть высока вероятность, что именно по этим законам фигурное катание будет жить весь следующий олимпийский цикл.
Да, существует вариант с отменой поправки уже на постолимпийском конгрессе ISU (он проходит раз в два года, ближайший будет летом 2026-го), но для этого, во-первых, требуется вынести на повестку соответствующее предложение, во-вторых, оно должно пройти процедуру одобрения техкомами ISU по одиночному/парному катанию и танцам на льду, а в-третьих, для положительного решения необходимо заручиться мощной поддержкой ведущих международных федераций и сформировать определенное общественное мнение.
Опрошенные РИА Новости источники сходятся во мнении, что осуществить этот сценарий будет слишком сложно. Скорее всего, все застопорится на стадии одобрения предложения техкомом — как минимум из-за того, что идейным вдохновителем отмены седьмого прыжкового элемента был… сам техком. А точнее его глава Фабио Бьянкетти, желающий сместить вектор развития одиночного катания в сторону хореографии и артистизма. Его идеи находят широкую поддержку в Европе и частично — в Японии.
То есть по нынешнему курсу ISU не нужны новые Малинины. ISU нужны новые Джейсоны Брауны, и для реализации своих замыслов чиновники готовы поступиться и спортивной составляющей фигурного катания, и серьезными маркетинговыми возможностями, которые дают прыгуны в эпоху соцсетей. И с отказом от «лишнего» прыжка взгляды на баланс программ будут окончательно смещены в сторону упрощения, ведь цена ошибки значительно возрастет — следовательно потеряют актуальность и уникальный четверной аксель, и даже, возможно, некоторые другие четверные прыжки.
Это значит, что страны будут вынуждены пересмотреть ориентиры на будущее и сделать ставку на артистическую составляющую — особенно в непредсказуемом в виду высокой базовой сложности программ мужском одиночном. В нашем случае это означает, что ролевой моделью для будущих поколений должен стать фигурист типажа Романа Савосина — плавного, артистичного, прекрасно подготовленного хореографически фигуриста с парой видов пусть не самых дорогостоящих, но при этом стабильных четверных. А никак не Влад Дикиджи.
Поэтому руководству ФФККР предстоит действительно непростой выбор — взять достойнейшего на текущий момент или того, кто лучше всего впишется в формат со старта следующего цикла. И если боссы пойдут по честному пути спортивного принципа (то есть выберут Дикиджи — здесь и сейчас это кажется наиболее вероятным), то на кого сделать ставку уже через сезон, чтобы не получить гарантированную просадку по результатам?
Впрочем, своя дилемма будет и у самого Дикиджи. Если Владислав сможет подтянуть компоненты и остаться актуальным даже по новым правилам, тогда другое дело. Способов для подтягивания хватает — от банального развития себя в плане хореографии и презентации (учитывая то, как Влад танцует в TikTok, этот вариант кажется отнюдь не безнадежным) до постановки мощных штучных программ. Если получится, тогда дважды честь ему и хвала. Ну, а если нет, тогда, видимо, претензии на серьезные результаты придется оставить, несмотря на весь его невероятный прыжковый талант.