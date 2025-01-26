«Либо подвержен пропаганде, либо сумасшедший». Васильев осадил украинца Колесника, призвавшего не допускать россиян до Олимпиады

«Кто такой Колесник? Откуда он что-то знает про Олимпийские игры? Придурок, да и все. Опасений из-за таких слов у меня нет. Этот человек только начал выступать, еще не участвовал в чемпионатах мира и позволяет себе такие комментарии. Он не имеет к этому никакого отношения. Это желание пропиариться, сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Никакие судьи за это ему хорошие оценки не поставят, будут оценивать только катание. Нужно заниматься фигурным катанием. Если ему неприятно кататься с русскими, которые все время выступают на чемпионатах Европы и мира и выигрывают, пусть не катается. От этого никто не пострадает», — приводит слова Тарасовой Sport24.