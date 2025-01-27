Болельщики создали петицию против несправедливости в фигурном катании

«За три недели до старта финала Гран-при, который проходит перед отбором на Олимпиаду, регламент ключевого турнира поменяли задним числом. Многие из нас задаются вопросом: как и зачем отбор на финал Гран-при проходит через чемпионат России? Раз одни из главных соревнований года среди фигуристов начинаются с серьёзной несправедливости, качество всего турнира становится под вопросом.



Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, потратившие множество часов на тренировки и самосовершенствование, а самое главное, прошедшие отбор по результатам Гран-при, действительно заслуживали места в финале, но были несправедливо удалены из списков участников и заменены на отобравшихся по сомнительной схеме. Причём федерация на голубом глазу отрицает внесение изменений в правила отбора. Это неприемлемо, когда справедливость становится второстепенным фактором. Подпишите нашу петицию, чтобы поддержать дело справедливости в фигурном катании России», — говорится в петиции.