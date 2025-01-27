Сара Эверхардт: «Медведева была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила — и я до сих пор ее поклонница. В презентации ей не было равных»

Я ведь была в том году на чемпионате мира (он, кстати, тоже был в Бостоне) — как зритель, конечно. Мне было 9 лет, и я только начала серьезно заниматься фигурным катанием. Ужасно жалко, что я мало что помню с того турнира — было бы здорово, если бы я запомнила ее «Жар-птицу» вживую.