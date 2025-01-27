Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сара Эверхардт: «Медведева была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила — и я до сих пор ее поклонница. В презентации ей не было равных»

Эверхардт 18 лет, на чемпионате США 2025 года она завоевала бронзу. В произвольной программе фигуристка выступает под музыку Игоря Стравинского из балета «Жар-птица».
Источник: Спортс"

— Меня очень вдохновила программа Грейси Голд под эту музыку. Я несколько раз пересматривала ее «Жар-птицу», но больше всего люблю прокат с чемпионата США-2016. Мне повезло даже немного поработать с ней над постановкой — Грейси подсказала мне, как лучше изобразить жар-птицу, на что сделать акцент и как вжиться в роль, это было очень круто.

Я ведь была в том году на чемпионате мира (он, кстати, тоже был в Бостоне) — как зритель, конечно. Мне было 9 лет, и я только начала серьезно заниматься фигурным катанием. Ужасно жалко, что я мало что помню с того турнира — было бы здорово, если бы я запомнила ее «Жар-птицу» вживую.

— А выступление Евгении Медведевой в Бостоне помнишь?

— Да, конечно! Вот ее я отлично запомнила, потому что уже тогда была ее большой фанаткой. На том чемпионате мира я болела именно за нее — да и на Олимпиаде через два года тоже. Мне она нравилась больше Алины Загитовой.

Во-первых, я начала болеть за Медведеву раньше, и когда на соревнованиях появилась Алина — уже была фанаткой Жени со стажем. И когда Алина стала показывать впечатляющие результаты, мое сердце уже было отдано Медведевой.

Она была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила — и я до сих пор ее поклонница. Мне нравится, как тонко она чувствовала музыку, в презентации программ и интерпретации образов ей не было равных.

— «Жар-птицу» ведь катала еще и Анна Щербакова.

— Да, я помню ее в этой программе. Но признаюсь, что постановка Грейси Голд повлияла на меня гораздо сильнее.

— А из нового поколения российских фигуристок ты кого-то знаешь? Следишь за российскими соревнованиями?

— Иногда получается что-то посмотреть урывками, но чаще я просто натыкаюсь на короткие ролики в соцсетях — с Маргаритой Базылюк или Аделией Петросян. Их технический контент, конечно, поражает, — сказала Эверхардт.

Также Эверхардт рассказала, за кого из россиянок болела на Олимпиаде-2022.

«За Сашу Трусову. Ее четверные прыжки — что-то уникальное, в голове не укладывается, как это возможно. Я не могла оторваться от экрана», — сказала Эверхардт.

Новая звезда американской фигурки: говорит по-русски, любит борщ и вареники, фанатка Медведевой.