Русские фигуристы зарубятся за медали чемпионата Европы: одно золото точно будет. Все о супертурнире в Таллине

Незадолго до старта турнир одиночниц потерял одну из своих главных звезд: Луна Хендрикс подвернула лодыжку и отсрочила свое возвращение на соревновательный лед еще минимум на пару месяцев. Шансы Анастасии Губановой вернуть себе европейскую корону многократно возросли, тем более что именно на континентальных первенствах в последние годы у представительницы Грузии получаются лучшие прокаты в сезоне. Как будет на этот раз — покажет время, все-таки выдать максимум может и бронзовый призер прошлогоднего турнира Нина Пинцарроне.