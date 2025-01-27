Русские фигуристы зарубятся за медали чемпионата Европы: одно золото точно будет. Все о супертурнире в Таллине

Три года назад лучшие фигуристы России приехали в Таллин, чтобы забрать себе все золото чемпионата Европы. Сейчас турнир снова принимает столица Эстонии, но на этот раз без наших атлетов. Верим, что совсем скоро все изменится, а пока же готовимся смотреть очередной турнир без лучшей команды в мире.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025: участники
Мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николай Мемола (все — Италия), Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймоз (оба — Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба — Эстония), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Семен Данильянц (Армения).
Женщины: Анастасия Губанова (Грузия), Лорин Шильд, Леа Серна (обе — Франция), Екатерина Куракова (Польша), Кимми Репонд (Швейцария), Нина Пинцарроне (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Кристина Исаев (Германия), Анастасия Конга (Латвия).
Пары: Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель (все — Германия), Сара Конти/Никколо Мачии, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (все — Италия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция), Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (все — Франция), Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия), Ангелина Кудрявцева/Илья Каранкевич (Кипр), Катержина Мразкова/Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все — Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания).
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025: фавориты
Незадолго до старта турнир одиночниц потерял одну из своих главных звезд: Луна Хендрикс подвернула лодыжку и отсрочила свое возвращение на соревновательный лед еще минимум на пару месяцев. Шансы Анастасии Губановой вернуть себе европейскую корону многократно возросли, тем более что именно на континентальных первенствах в последние годы у представительницы Грузии получаются лучшие прокаты в сезоне. Как будет на этот раз — покажет время, все-таки выдать максимум может и бронзовый призер прошлогоднего турнира Нина Пинцарроне.
У мужчин вроде бы все очевидно: на бумаге сильнее Адама Сяо Хим Фа сегодня в Европе нет. Но все-таки француз из-за травмы пропустил финал Гран-при, где в его отсутствие лучшим среди представителей Старого Света стал бывший ученик Этери Тутберидзе Даниэль Грассль. Ну и не стоит сбрасывать со счетов Кевина Аймоза, который может как завалить все прыжки, так и выдать шедевральный прокат и зацепиться за подиум.
В парах ожидается ожесточенная борьба между представителями русской школы (Метелкина/Берулава, Хазе/Володин, Павлова/Святченко) и итальянской (Конти/Мачии, Гиларди/Амброзини) — в топ-5 эти дуэты точно войдут, фаворитами справедливо идут Минерва и Никита. В танцах же все расписано заранее: золото от Гиньяр/Фаббри уйдет лишь в случае собственного провала.
Фигуристы будут разыгрывать медали со среды по субботу, в воскресенье зрителей ждет гала-вечер.